Itaguaçu adia ponto facultativo e garante três dias de folga na cidade

A medida visa reduzir gastos e manter o equilíbrio das contas públicas diante da queda nas receitas Crédito: Prefeitura de Itaguaçu / Divulgação

A Prefeitura de Itaguaçu , no Noroeste do Estado, decidiu transferir o ponto facultativo em comemoração alusiva ao Dia do Servidor Público de 28 para 30 de outubro. O objetivo, segundo a prefeitura, é "conter despesas e manter o equilíbrio das contas públicas". Diante da medida, não haverá expediente administrativo na próxima quarta-feira (30). O que chama a atenção é que na quinta-feira (31) é feriado municipal na cidade por conta do dia da Reforma Luterana e na sexta-feira, dia 1º de novembro, o prefeito também decretou ponto facultativo. Serão três dias de folga.

Os serviços que não admitem paralisação, como limpeza urbana e saúde, não serão impactados. Além desses, as escolas do município mantiveram aulas normais nos dias 30 de outubro e 1º de novembro.

Questionado, o chefe do executivo Darly Dettmann disse que a medida não gera impactos ao município e ressaltou que sem o expediente haverá economia aos cofres públicos.

"Não gera impacto nenhum. Pode gerar um impacto visando uma economia de custos. Estamos num período de encerramento de ano, receitas cada vez mais escassas e o serviço precisa ser revisto com relação ao custeio. Gera um impacto de economia da estrutura não funcionando" Darly Dettmann - Prefeito de Itaguaçu

HORÁRIO REDUZIDO

Além da mudança no calendário de pontos facultativos, a Prefeitura de Itaguaçu também decidiu reduzir o horário de expediente dos serviços administrativos municipais na sede e também das secretarias. O decreto foi assinado pelo prefeito e publicado no dia 16 de outubro de 2019.