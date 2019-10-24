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Comemoração

Atílio Vivácqua suspende serviços por dois dias para festa do servidor

O Dia do Servidor é comemorado dia 28 de outubro, que é a próxima segunda-feira, mas, no município, ninguém precisa trabalhar nesta sexta-feira (25), somente os serviços essenciais estarão funcionando
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2019 às 19:58

Publicado em 24 de Outubro de 2019 às 19:58

Prefeitura do Sul do ES amplia folga do servidor e festa será considerada dia de trabalho Crédito: Divulgação
Quem acessa o site do município de Atílio Vivácqua, nesta quinta-feira (24), se depara com uma imagem avisando que não haverá expediente em nenhuma repartição da administração pública municipal nos dias 25 e 28 de outubro por causa do Dia do Servidor.
Somente os serviços essenciais estarão funcionando e a população quer saber: por que terão duas folgas para apenas uma data, que seria a próxima segunda-feira (28)? A prefeitura justificou que, nesta sexta-feira (25), ocorrerá a festa do servidor e será considerada um dia de trabalho.
A moradora Aparecida Jorge não concorda com a decisão da prefeitura. Acho errado. Eles não vão trabalhar lá e não deveria ser contado como trabalho. Vão emendar sexta, sábado, domingo e segunda-feira.
O evento contabilizado como dia de trabalho será no Centro Poliesportivo, das 07h às 13h, com atividades esportivas, lazer, estética e beleza, realização de exames de rotina, testes rápidos de saúde e atualização do cartão do SUS, almoço e sorteio de brindes.
Atílio Vivácqua suspende serviços por dois dias para festa do servidor
A prefeitura informou que a participação dos servidores é obrigatória e eles deverão assinar uma lista de presença no local do evento.

ESCOLAS FECHADAS

Como somente os serviços emergenciais estarão funcionando, mais de 1.000 alunos não terão aulas nestes dois dias. 
Aparecida acha que não deveriam fechar as escolas por dois dias. Acho esse monte de dia em casa, desnecessário. Não concordo. Vou ter que deixar os meu filhos na casa dos outros porque eu trabalho o dia todo, não tenho como ficar com eles.

FESTA FOI CONSIDERADA DIA LETIVO

Sobre o calendário letivo que precisa ser cumprido durante o ano para não prejudicar a grade curricular, a prefeitura explicou que os alunos não deixarão de ter aula, pois já houve reposição no dia 19 de outubro e atividades extra-curriculares serão feitas nos dias 09 e 20 de novembro.
O que os pais questionam é a reposição de outubro que foi uma festa para as crianças do município, realizada no Centro Poliesportivo. Primeiro que eu não sabia que o encerramento do Dia das Crianças, que foi um evento, seria considerado como dia letivo. Era um sábado, e foi para todas as crianças da cidade, estudando nas escolas municipais ou não, finalizou.

DIA DO SERVIDOR PÚBLICO

O Dia do Servidor Público, 28 de outubro, foi criado no governo do presidente Getúlio Cargas, em 1937, mas não é um feriado nacional. Apenas é decretado um ponto facultativo, o que não da obrigatoriedade de folga neste dia.

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