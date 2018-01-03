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Fatalidade

Idoso morre engasgado com maçã e pão em balneário de Linhares

A Polícia Militar chegou a fazer um procedimento para desobstruir as vias aéreas (manobra de Heimlich) e Luiz Leomar expeliu pedaços de maçã e pão, mas parou de respirar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2018 às 14:43

Publicado em 03 de Janeiro de 2018 às 14:43

A PM informou que a vítima chegou com vida ao hospital e foi socorrida por um médico. No entanto, a Prefeitura de Linhares disse que o idoso já estava morto quando chegou ao HGL Crédito: Michel Freitas
Um idoso de 76 anos morreu após engasgar-se na tarde desta terça-feira (2), em Povoação, litoral de Linhares, no Norte do Estado. A Polícia Militar chegou a fazer um procedimento para desobstruir as vias aéreas (manobra de Heimlich) e Luiz Leomar expeliu pedaços de maçã e pão, mas parou de respirar.
Os militares foram orientados pelo Corpo de Bombeiros para fazer massagem cardíaca no idoso. A vítima foi colocada na viatura e, durante todo o percurso até o Hospital Geral de Linhares (HGL), o procedimento foi feito por um dos policiais enquanto o outra dirigia o veículo.
A PM informou que a vítima chegou com vida ao hospital e foi socorrida por um médico. No entanto, a Prefeitura de Linhares disse que o idoso já estava morto quando chegou ao HGL. O médico ainda tentou reanimá-lo, mas sem sucesso.
Quando a PM foi acionada, moradores disseram que não havia pessoas nem ambulância no posto de saúde de Povoação. Sobre o funcionamento do posto de saúde do balneário, a prefeitura disse que as unidades de saúde atendem até as 17 horas. Após esse horário, os casos devem ser encaminhados para o HGL.

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