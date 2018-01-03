Homem esfaqueia a companheira e procura a PM em Linhares

O acusado foi levado para a 16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um homem de 57 anos esfaqueou a companheira dele e procurou a Polícia Militar com medo que os familiares da vítima pudessem encontrá-lo. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (3), em Pontal do Ipiranga, balneário de Linhares, no Norte do Estado.

Os militares foram até a casa da vítima e encontraram a mulher ferida no quarto. Os próprios familiares colocaram uma toalha nas costas dela para conter o sangramento. Ela recebeu os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros no local e depois foi levada para o Hospital Geral de Linhares (HGL). Até o momento da confecção do boletim de ocorrência, a vítima estava na sala de cirurgia.

Uma testemunha contou à PM que, por volta de 0h30, ouviu uma discussão entre o casal. Em seguida, ouviu gritos de socorro e viu uma pessoa correndo em direção à rua. Ao chegar ao quarto da mulher, viu a faca que já havia sido retirada do corpo da vítima e a mulher deitada e ferida.