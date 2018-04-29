'Foi ele quem matou meu filho', diz pai de Kauã sobre pastor George

Rainy Bukovsky junto do filho Kauã, de seis anos Crédito: Reprodução Facebook

morto no incêndio que matou também o irmão Joaquim, de 3 anos, o comerciante Rainy Butkovsky disse não ter dúvidas de que foi o pastor George Alves o responsável pelas morte das duas crianças. Ainda muito abalado pela perda do filho Kauã,de seis anos,que matou também o irmão Joaquim, de 3 anos, o comerciante Rainy Butkovsky disse não ter dúvidas de que foi o pastor George Alves o responsável pelas morte das duas crianças.

Rainy, que até antes do pastor e pai de Joaquim ter sido preso pela polícia neste sábado (28) não havia demonstrado publicamente nenhum tipo de desconfiança a respeito de uma possível ligação do padastro de seu filho com a morte das crianças, neste domingo (29) garantiu ao Gazeta Online que não tem mais dúvidas sobre a responsabilidade de George Alves nas mortes: "Eu já sei que foi ele. Espero que ele confesse logo que foi ele quem matou para que eu possa dar um enterro digno para meu filho."

Confira abaixo a entrevista com comerciante Rainy Butkovsky.

Qual sua opinião sobre a prisão do pastor George Alves?

Primeiramente nem de pastor ele deve ser chamado depois do ele fez. Eu não tenho mais dúvida que ele seja o culpado. Acredito que se os policias se posicionarem de forma mais firme ele vai falar. Espero, sinceramente, que ele abra o jogo logo para que a nossa família possa ter um pouco de sossego.

Mas antes de o pastor ser preso você não havia o apontado como culpado, pelo contrário, chegou a dizer que seu filho nunca havia reclamado do padastro antes. O que mudou?

Eu tinha um relacionamento normal com ele, como qualquer pessoa tem em um convívio familiar desse tipo. Meu filho nunca tinha reclamado dele. Eu não tinha muito contato com ele. Assim, no início (das investigações) eu até tinha suspeitas, cheguei a até pensar, de repente, que poderia ser ele, mas não falei nada, eu não podia apontá-lo, não tinha como ficar julgando, mas eu sabia que tinha algo estranho. Agora, depois que ele foi preso, dá para saber que foi ele. Ele é o culpado pela morte do meu filho, foi ele quem matou meu filho. Não tenho dúvidas.

Como tem sido constatar isso?

Eu não quero nem conversar com ninguém. Estou mais na minha, quieto, falando pouco. É tudo muito triste. E cada vez que a gente fala sobre isso é uma dor muito grande.

Você conversou com a Juliana, a esposa do pastor George e mãe do seu filho Kauã?