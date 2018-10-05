Familiares de piloto e empresário pedem ajuda para buscas em Linhares

Amigos e familiares de piloto e empresário fizeram manifestação em frente ao batalhão do Corpo de Bombeiros Crédito: Loreta Fagionato

Familiares e amigos do piloto Mayke Stefanelli Barcellos e do empresário Douglas Siqueira Lana realizaram uma manifestação em frente ao batalhão do Corpo de Bombeiros, em Linhares, região Norte do Estado, na manhã desta sexta-feira (05). Com cartazes pedindo ajuda para encontrar os dois, que desapareceram há 15 dias, os manifestantes pedem ajuda de voluntários para fazer buscas na Reserva Biológica de Sooretama.

Mayke e Douglas estão desaparecidos desde o dia 21 de setembro, quando seguiam de asa-delta motorizada saindo de uma pista no bairro Jardim Laguna, em Linhares, com destino a Mucuri, na Bahia. A reserva fica no caminho para a cidade baiana e os familiares acreditam que eles caíram no local.

Apesar de sabermos do esforço do Corpo de Bombeiros, de tudo que já fizeram até aqui e o que estão fazendo, a gente está convocando os amigos e também quem não conhece o Mayke e o Douglas e tem a disposição, é só vir até o batalhão neste sábado, às 6 horas, já preparado com facão e manga comprida. Tem que estar bem fisicamente e psicologicamente para adentrarmos a mata. Quem puder, venha ajudar as famílias, que estão numa situação de muita angústia, porque esses meninos sumiram há 15 dias e não sabemos do paradeiro, afirmou Joenir Silva Dias, amigo do piloto.

BUSCAS

Nesta sexta-feira, equipes dos bombeiros com mais de 30 homens realizam buscas na Lagoa Juparanã e na Reserva Natural da Vale. No caso da lagoa é usado o sonar, um aparelho que localiza objetos nas águas. O trabalho com o sonar na terça e quarta-feira levantou alguns pontos a serem investigados pela equipe de mergulho. Na quarta nós investigamos dois pontos e, enquanto isso, o sonar passava em outra área e nos deu mais quatro pontos que são investigados hoje (sexta-feira), explicou o tenente-coronel Ferrari, que coordena os trabalhos.

Tenente-coronel Ferrari coordena os trabalhos de buscas na região Crédito: Loreta Fagionato

Sobre as buscas que as famílias de Mayke e Douglas querem fazer na Reserva Biológica de Sooretama, Ferrari disse que há poucos indícios que sugerem que a aeronave passou no local. Os avistamentos foram bem mais ao sul, próximos à Lagoa Juparanã na região conhecida como Guaxe. Temos muitos avistamentos que apontam que a aeronave foi para o sul, justificou.

Além disso, câmeras de videomonitoramento da reserva não mostraram a asa-delta motorizada passando na região. Há duas câmeras que cobrem a área da Reserva de Sooretama e nós pegamos também imagens de câmeras de empresas, postos de gasolina, vasculhamos tudo na tentativa de algum indício da passagem de Mayke e Douglas, mas nenhuma dessas câmeras registrou a aeronave seguindo para lá, ressaltou o tenente-coronel.