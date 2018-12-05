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De Sooretama

Família faz vaquinha para trazer ao ES corpo de jovem morto nos EUA

Robson Firme Sabbadini da Silva, de 26 anos, morava no país norte-americano há 10 anos. Ele morreu no final de novembro e a família quer enterrá-lo em Sooretama

Publicado em 05 de Dezembro de 2018 às 14:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2018 às 14:54
Robson Firme Sabbadini da Silva é de Sooretama e morreu nos Estados Unidos Crédito: Reprodução/Facebook
O jovem Robson Firme Sabbadini da Silva, de 26 anos, morreu nos Estados Unidos no último dia 29 de novembro. Muito abalada, a família, que é de Sooretama, no Norte do Estado, tenta trazer o corpo dele para ser enterrado no Brasil. No entanto, os altos gastos de traslado, caixão e outros custos fizeram com que os pais e os irmãos abrissem uma vaquinha online para conseguir arrecadar toda a quantia necessária.
De acordo com a irmã de Robson, a autônoma Laise Firme Sabbadini da Silva, o jovem tinha muitas amizades, era bastante comunicativo e sua morte trouxe muito sofrimento. O sonho dele era voltar ao Brasil tranquilo, sem conta para pagar. Ele gostava de curtir a vida, de sair muito, adorava viajar. Faz dois anos que ele não vinha nos visitar. O que é mais doído é que ele disse que viria neste final de ano, que estava juntando dinheiro para a viagem. Agora ele vem dessa forma, lamentou.
Laise explicou que apenas o traslado do corpo, que é trazê-lo dos Estados Unidos para o Rio de Janeiro de avião, custa 8 mil dólares. A gente fez uma vaquinha em um site americano para arrecadar 6 mil dólares, pois a gente pensava que não conseguiria todo o dinheiro. Mas em poucos dias arrecadamos até mais do que o esperado (6.352 dólares). Vamos fechar essa vaquinha e manter a que abrimos em um site brasileiro, onde pedimos R$ 15 mil, explicou a irmã de Robson.
A vaquinha do Brasil, até a publicação desta reportagem, havia arrecadado R$ 1.720. Quem puder colaborar pode entrar no link acima e contribuir com qualquer quantia.
Segundo ela, o dinheiro será para comprar o preço do caixão nos Estados Unidos (de 2 mil dólares), para trazer o corpo do Rio de Janeiro para Linhares (R$ 4 mil) e ainda as passagens do pai deles ao país norte-americano. Nosso pai viajou para conseguir a liberação do corpo do Robson, a passagem custou quase R$ 6 mil. Tudo é um procedimento longo e sofrido. Mas o corpo deve ser liberado na tarde desta quarta-feira (05). Ainda não sabemos a causa da morte, assim que a funerária buscar o corpo um laudo será entregue, disse Laise.
O enterro será em Sooretama, no bairro Alegre, mas ainda não há uma previsão. Tudo depende de quando o corpo de Robson chegar ao Brasil. A família vai informar a data assim que possível para que parentes e amigos possam se despedir dele, ressaltou a irmã do jovem.
A mãe de Robson, Luzia Firme, contou que está na Serra na companhia de parentes. Ela disse que o filho morava na cidade de Nova Jérsei com o irmão gêmeo, Robert. Foi ele quem encontrou o irmão já inconsciente. Robson foi levado ao hospital, mas acabou morrendo. Ele estava com depressão e vinha passando mal nos últimos tempos. Eu pedi para ele voltar ao Brasil, mas ele não quis. Meu filho estava nos Estados Unidos desde os 16 anos, afirmou, muito abalada.
 

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