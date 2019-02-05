Home
>
Região Norte
>
Cinco testemunhas são ouvidas no caso das mortes dos irmãos Kauã e Joaquim

Cinco testemunhas são ouvidas no caso das mortes dos irmãos Kauã e Joaquim

Amanda, irmã da pastora, foi a primeira a ser chamada e, durante toda a manhã, prestou depoimento ao juiz