Capotamento de táxi em Linhares

Casal de namorados está internado em estado grave uma semana após acidente

O capotamento de um táxi que levava seis pessoas aconteceu no último dia 10, na Rodovia ES 248, próximo ao trevo da Lagoa Nova. Duas pessoas morreram na hora e quatro ficaram feridas

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 11:20 - Atualizado há 6 anos

Acidente grave aconteceu na entrada da Lagoa Nova, em Linhares Crédito: Internauta

Há uma semana, um grave acidente com um táxi deixou duas pessoas mortas e quatro feridas na Rodovia ES 248, em Linhares, Região Norte do Estado, próximo ao trevo da Lagoa Nova. Um casal de namorados que estava no veículo ainda está internado em estado grave em dois hospitais do município.

Segundo familiares, Leonardo Gama Pinto, de 27 anos, está em coma induzido no Hospital Geral de Linhares (HGL). Já Monielly Pereira Costa, de 20 anos, está internada no Hospital Rio Doce.

Outra vítima do acidente, Ivaneide Ferreira Souza, de 48 anos, está em processo de recuperação e seu estado de saúde é considerado estável. Ela também está no Hospital Rio Doce. O mecânico Marcelo Vieira, que conduzia o automóvel, já teve alta. Ele quebrou uma perna e passou por uma cirurgia.

O ACIDENTE

Rayanne Gonçalves estava de carona no táxi e morreu na hora do acidente Crédito: Reprodução/Facebook

O táxi seguia pela rodovia, no último dia 10, por volta do meio-dia, quando um pneu da frente teria estourado, o que fez o condutor perder o controle da direção e bater no meio-fio. Em seguida, o veículo capotou. As vítimas foram lançadas para fora do carro. Havia seis pessoas dentro do veículo: o condutor e cinco passageiros.

Duas pessoas morreram na hora. São elas Carlos Alberto de Jesus, de 44 anos, e Rayanne Gonçalves, de 24 anos. Monielly, Leonardo e Ivaneide foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e por uma ambulância municipal.

Já a família de Marcelo afirma que o mecânico ficou desacordado em um pasto ao lado da rodovia e foi encontrado pela mãe horas depois do acidente, no início da noite. Ele foi levado ao hospital pela família.

Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta