Carreta carregada com pneus tomba na BR 101 em Aracruz

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 09:30
- Atualizado há 6 anos
Uma carreta carregada com pneus tombou na Rodovia BR 101, em Aracruz, Região Norte do Estado, na manhã desta terça-feira (22). O acidente aconteceu no distrito de Guaraná, na altura do quilômetro 183, por volta de 6h50, em um local conhecido como Curva do Assombro. O motorista teve apenas ferimentos leves.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a curva é muito fechada e por conta da velocidade que o veículo estava, a carga puxou o caminhão, que tombou. Para a TV Gazeta Norte, o motorista disse que perdeu o controle da direção na curva porque chovia no momento do acidente. O condutor havia saído logo cedo de Linhares com destino a São Paulo.
O Centro de Controle Operacional da Eco 101, concessionária que administra a rodovia, informou que foram acionados guinchos, ambulância e viatura de inspeção para o atendimento. A PRF também esteve no local.
O motorista da carreta ficou com escoriações leves, foi atendido, mas assinou o termo de recusa para encaminhamento ao hospital.
A carreta está tombada no sentido Linhares X Vitória. A carga de pneus está espalhada no acostamento. De acordo com a Eco 101, o tráfego opera em sistema pare e siga e o trecho está sinalizado.
O veículo será removido após o transbordo da carga, que é feito pela empresa responsável, e melhora nas condições do tempo, por questões de segurança.
Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte.
