Trânsito complicado

Carreta carregada com pneus tomba na BR 101 em Aracruz

Caminhão tombou em um local conhecido como Curva do Assombro, no distrito de Guaraná. Motorista teve apenas ferimentos leves. O tráfego no local está em sistema de pare e siga

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 09:30 - Atualizado há 6 anos

Carga de pneus ficou espalhada no acostamento da BR 101, em Aracruz Crédito: Fernando Madeira

Uma carreta carregada com pneus tombou na Rodovia BR 101, em Aracruz, Região Norte do Estado, na manhã desta terça-feira (22). O acidente aconteceu no distrito de Guaraná, na altura do quilômetro 183, por volta de 6h50, em um local conhecido como Curva do Assombro. O motorista teve apenas ferimentos leves.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a curva é muito fechada e por conta da velocidade que o veículo estava, a carga puxou o caminhão, que tombou. Para a TV Gazeta Norte, o motorista disse que perdeu o controle da direção na curva porque chovia no momento do acidente. O condutor havia saído logo cedo de Linhares com destino a São Paulo.

O Centro de Controle Operacional da Eco 101, concessionária que administra a rodovia, informou que foram acionados guinchos, ambulância e viatura de inspeção para o atendimento. A PRF também esteve no local.

O motorista da carreta ficou com escoriações leves, foi atendido, mas assinou o termo de recusa para encaminhamento ao hospital.

PARE E SIGA

Carreta tombou na BR 101, em Aracruz, em um local conhecido como Curva do Assombro Crédito: Fernando Madeira

A carreta está tombada no sentido Linhares X Vitória. A carga de pneus está espalhada no acostamento. De acordo com a Eco 101, o tráfego opera em sistema pare e siga e o trecho está sinalizado.

O veículo será removido após o transbordo da carga, que é feito pela empresa responsável, e melhora nas condições do tempo, por questões de segurança.

Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte.

