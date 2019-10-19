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Acidente

Carreta carregada de café tomba na BR 101, no Sul do ES

O tráfego funcionou em sistema pare e siga até as 10h30, momento em que a carreta foi retirada do local pela equipe do guincho

Publicado em 19 de Outubro de 2019 às 11:48

Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

19 out 2019 às 11:48
Carreta tomba em km da BR 101 Crédito: Lindomar Contaiffer
Uma carreta tombou na manhã deste sábado (19) próximo ao km 388,6 na BR 101. De acordo com o Centro de Controle Operacional (Eco 101), o veículo estava carregado de café no momento do acidente, que ocorreu na região de Capim Angola, em Rio Novo do Sul.

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Para atendimento da ocorrência, foram acionadas equipes da ambulância, viatura de inspeção e guinchos da concessionária, além da equipe de conservação para limpeza da pista. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada. O motorista foi atendido e encaminhado ao Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.
A carreta foi removida do local pela equipe do guincho da concessionária e a pista foi totalmente liberada por volta das 10h30. Durante o período em que o trânsito ficou interditado, uma longa fila de veículos se formou na rodovia.
Carreta tomba em km da BR 101 Crédito: Lindomar Contaiffer

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