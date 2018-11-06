Caminhão desgovernado derruba muro de casa em Aracruz

Um caminhão desgovernado atingiu o muro de uma casa em, no Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), o acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (06), quando o motorista do caminhão tentou subir a ladeira da Rua Catarina Sagrillo Cuzzuol, no bairro de Fátima, e acabou perdendo o controle do veículo e atingindo o muro de uma casa. Chovia no momento do acidente.