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acidente

Caminhão desgovernado derruba muro de casa em Aracruz

Além do muro, um padrão de energia e uma bomba de água que ficavam na entrada da casa foram danificados

Publicado em 06 de Novembro de 2018 às 18:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2018 às 18:21
O motorista tentou subir uma ladeira quando perdeu o controle da direção e o veículo invadiu o muro de uma casa Crédito: Internauta
Um caminhão desgovernado atingiu o muro de uma casa em Aracruz, no Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), o acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (06), quando o motorista do caminhão tentou subir a ladeira da Rua Catarina Sagrillo Cuzzuol, no bairro de Fátima, e acabou perdendo o controle do veículo e atingindo o muro de uma casa. Chovia no momento do acidente.
O caminhão estava carregado com alimentos não-perecíveis como arroz e feijão. Além do muro, um padrão de energia e uma bomba de água que ficavam na entrada da casa foram danificados. Ninguém foi atingido.
A residência chegou a ficar sem energia por conta do acidente. Uma equipe da concessionária EDP Escelsa esteve no local e restabeleceu o serviço através de uma ligação provisória e orientou a proprietária a fazer o reparo no padrão de energia para que os funcionários retornassem.
A Defesa Civil municipal informou que não foi acionada.
A empresa responsável pelo caminhão entrou em contato com a proprietária da residência atingida e informou que irá reparar os danos provenientes do acidente. 

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