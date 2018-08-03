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Caixão cai de carro funerário a caminho de cemitério em Colatina

Uma câmera de monitoramento flagrou o acidente; funerária lamentou o ocorrido e pediu desculpas à família em luto

Publicado em 03 de Agosto de 2018 às 19:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2018 às 19:30
Uma cena curiosa foi registrada em Colatina, na região Noroeste do Espírito, na manhã desta sexta-feira (3). Um caixão caiu de um carro funerário em movimento, quando o motorista subia uma ladeira no bairro São Vicente.
VEJA VÍDEO
Uma pessoa que passava pelo local viu a cena e conseguiu sinalizar para chamar atenção do motorista sobre o ocorrido. O carro da funerária era seguido por familiares do morto, que também presenciaram o acidente.
De acordo com um agente da funerária, que não quis se identificar, o carro fúnebre seguia com o caixão para o cemitério do bairro. A porta traseira pode não ter sido fechada corretamente e acabou abrindo na subida da ladeira.
"Nós da empresa estamos muito tristes. É a primeira vez que uma fatalidade dessas acontece conosco. Já pedimos perdão aos familiares. Acredito que a alavanca do porta-malas pode ter sido somente encostada na hora de fechar e não travou corretamente, como deveria. Ao subir a ladeira, pode ter destravado e esse incidente aconteceu. Lamentamos profundamente esse ocorrido", disse.
Após o acidente, o funcionário da funerária e familiares ajudaram a colocar o caixão de volta no carro. O sepultamento ocorreu no fim da manhã. 
 

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