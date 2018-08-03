Caixão cai de carro funerário a caminho de cemitério em Colatina

Uma cena curiosa foi registrada em Colatina, na região Noroeste do Espírito, na manhã desta sexta-feira (3). Um caixão caiu de um carro funerário em movimento, quando o motorista subia uma ladeira no bairro São Vicente.

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Uma pessoa que passava pelo local viu a cena e conseguiu sinalizar para chamar atenção do motorista sobre o ocorrido. O carro da funerária era seguido por familiares do morto, que também presenciaram o acidente.

De acordo com um agente da funerária, que não quis se identificar, o carro fúnebre seguia com o caixão para o cemitério do bairro. A porta traseira pode não ter sido fechada corretamente e acabou abrindo na subida da ladeira.

"Nós da empresa estamos muito tristes. É a primeira vez que uma fatalidade dessas acontece conosco. Já pedimos perdão aos familiares. Acredito que a alavanca do porta-malas pode ter sido somente encostada na hora de fechar e não travou corretamente, como deveria. Ao subir a ladeira, pode ter destravado e esse incidente aconteceu. Lamentamos profundamente esse ocorrido", disse.

Após o acidente, o funcionário da funerária e familiares ajudaram a colocar o caixão de volta no carro. O sepultamento ocorreu no fim da manhã.