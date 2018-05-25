BR 259 é fechada em 3 pontos para caminhões em Colatina e Baixo Guandu

A Polícia Militar informou, na manhã desta sexta-feira (25), que a BR 259 tem dois pontos de interdição em Colatina e outro em Baixo Guandu, no Noroeste do Estado, por causa da greve dos caminhoneiros, que já chega ao quinto dia. Somente os caminhões são impedidos de transitar.

Em Colatina, a interdição acontece na altura dos bairros Santa Helena (km 51) e Barbados (km 46). Ao todo, são 15 manifestantes e 200 caminhões parados, impedidos de trafegar. No município de Baixo Guandu (km 100), o bloqueio fica no trevo de acesso a Itaguaçu. Nesse local, são 100 caminhões parados e cinco manifestantes.

Veja a situação em outros municípios

SANTA MARIA DE JETIBÁ

-Rodovia Afonso Schuab (Belém)  30 manifestantes e 25 caminhões (interdição parcial)

-Rodovia Afonso Schuab (Portelinha)  seis manifestantes e cinco caminhões (interdição parcial)

-Rodovia Dalmácio Spindula (Rio Possmoser)  15 manifestantes e 20 caminhões (interdição parcial)

SÃO ROQUE DO CANAÃ

-Rodovia Amarildo Martinelli  70 manifestantes e 12 caminhões (interdição parcial)

SERRA

-BR 101  Posto 5 estrelas (KM 245)  30 manifestantes e 120 caminhões (interdição parcial)

-Rodovia Norte Sul (Carapina, na Portaria da Vale)  10 manifestantes e dois caminhões (interdição parcial)

FUNDÃO

-Não há pontos de interdição.

FALTA DE COMBUSTÍVEL

A Polícia Militar também informou a situação dos postos de combustíveis no Noroeste do Estado. Falta combustível nos municípios de Baixo Guandu, Colatina, Marilândia, Pancas e São Domingos do Norte. Em Governador Lindenberg e em Alto Rio Novo, resta pouco combustível.