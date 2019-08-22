Após obras, canal do Rio Pequeno é reaberto em Linhares

Abertura do canal do Rio Pequeno em Linhares Crédito: Internauta

Na tarde desta quarta-feira (21), o canal do Rio Pequeno foi reaberto em

, região Norte do Estado. Ele estava fechado desde 11 de junho, quando a Fundação Renova iniciou uma obra para reforço da barragem entre o Rio Doce e o Rio Pequeno, após alguns estudos apontarem riscos no barramento.

As intervenções foram pedidas pela Justiça e pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES). Para fazer a obra no local, foi preciso colocar ensecadeiras, que são estruturas provisórias que facilitam a execução de obras em áreas que estão submersas. A abertura do canal era também um pedido dos produtores rurais, que temiam novos alagamentos em caso de cheia da Lagoa Juparanã.

Your browser does not support the audio element. Canal do Rio Pequeno é reaberto em Linhares

POLÊMICAS

uma grande quantidade de peixes agonizou e morreu devido à falta de oxigênio. Isto aconteceu alguns dias após a colocação das ensecadeiras, em 23 de junho. Na ocasião, a Renova garantiu que realizava as intervenções para o rebaixamento do canal do Rio Pequeno seguindo as recomendações do MPES. No entanto, o fechamento do canal causou um grande problema:devido à falta de oxigênio. Isto aconteceu alguns dias após a colocação das ensecadeiras, em 23 de junho. Na ocasião, a Renova garantiu que realizava as intervenções para o rebaixamento do canal do Rio Pequeno seguindo as recomendações do MPES.

E, para minimizar os impactos à fauna aquática da região, todo o processo era acompanhado por uma equipe especializada em resgate, que monitorou a região represada e transportou os peixes para locais adequados do rio, que não ofereçam risco à integridade dos animais.

Outra polêmica durante as obras aconteceu em 16 de julho, quando pescadores e moradores da região

ribeirinha tentaram barrar os trabalhos no Rio Pequeno e cobraram uma posição da fundação quanto ao pagamento de auxílios financeiros aos atingidos pela lama.

Por conta disso, a Renova acionou a Polícia Militar para garantir a segurança e a integridade das pessoas, pois os manifestantes haviam ocupado uma área de risco e de acesso restrito do barramento.

BARRAGEM

A barragem foi construída no final de 2015, depois que a lama de rejeitos de minério invadiu o Rio Doce e, desta forma, impedir que as águas do Rio Pequeno e da Lagoa Juparanã fossem contaminadas.