Após obras, canal do Rio Pequeno é reaberto em Linhares

Na tarde desta quarta-feira (21), o canal do Rio Pequeno foi reaberto em
, região Norte do Estado. Ele estava fechado desde 11 de junho, quando a Fundação Renova iniciou uma obra para reforço da barragem entre o Rio Doce e o Rio Pequeno, após alguns estudos apontarem riscos no barramento.
As intervenções foram pedidas pela Justiça e pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES). Para fazer a obra no local, foi preciso colocar ensecadeiras, que são estruturas provisórias que facilitam a execução de obras em áreas que estão submersas. A abertura do canal era também um pedido dos produtores rurais, que temiam novos alagamentos em caso de cheia da Lagoa Juparanã.
Canal do Rio Pequeno é reaberto em Linhares
POLÊMICAS
No entanto, o fechamento do canal causou um grande problema: uma grande quantidade de peixes agonizou e morreu devido à falta de oxigênio. Isto aconteceu alguns dias após a colocação das ensecadeiras, em 23 de junho. Na ocasião, a Renova garantiu que realizava as intervenções para o rebaixamento do canal do Rio Pequeno seguindo as recomendações do MPES.
E, para minimizar os impactos à fauna aquática da região, todo o processo era acompanhado por uma equipe especializada em resgate, que monitorou a região represada e transportou os peixes para locais adequados do rio, que não ofereçam risco à integridade dos animais.
Outra polêmica durante as obras aconteceu em 16 de julho, quando pescadores e moradores da região
ribeirinha tentaram barrar os trabalhos no Rio Pequeno e cobraram uma posição da fundação quanto ao pagamento de auxílios financeiros aos atingidos pela lama.
Por conta disso, a Renova acionou a Polícia Militar para garantir a segurança e a integridade das pessoas, pois os manifestantes haviam ocupado uma área de risco e de acesso restrito do barramento.
BARRAGEM
A barragem foi construída no final de 2015, depois que a lama de rejeitos de minério invadiu o Rio Doce e, desta forma, impedir que as águas do Rio Pequeno e da Lagoa Juparanã fossem contaminadas.