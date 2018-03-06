Acidente com morte: esposa de vereador de Linhares é indiciada

Revoltados, moradores apedrejaram o carro do vereador Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Seis meses após o acidente que matou um idoso de 82 anos na zona rural de Linhares, Norte do Estado, a Polícia Civil indiciou a esposa do vereador Gelson Suave por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.

O acidente ocorreu no dia 27 de agosto, na Rodovia Antônio Armani. No veículo que atropelou a vítima, estavam o vereador e a esposa dele, Judith Ferraço Suave. De acordo com o próprio parlamentar, era Judith quem conduzia o carro do casal, um Toyota Corolla.

Segundo o inquérito policial, a vítima, Oswaldo Manoel Faria, que estava em uma bicicleta, seguia pela estrada que liga Linhares ao distrito de São Rafael. O ciclista seguia em direção ao distrito. O carro no qual estavam o vereador e a esposa dele vinha na mesma direção. Quando um percebeu o outro, ambos tentaram desviar e foram para a contramão. Nesse momento, aconteceu a batida.

De acordo com o delegado André Costa, responsável pela investigação, o acidente teria sido provocado pelo excesso de velocidade do carro do vereador.