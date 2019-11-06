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Caladão

Moradores reclamam de falta de sinal da Vivo no interior do ES

Há quase uma semana os usuários da operadora em Santa Leopoldina estão sem os serviços de telefonia e de internet móvel. Contas, porém, seguem chegando às residências
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2019 às 17:15

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 17:15

Print da tela do telefone do auxiliar de serviço Maike Trancoso mostra o ícone da cobertura da Vivo, mas a rede não funciona em Santa Leopoldina Crédito: Montagem/A Gazeta
Já dizia a canção do Trio Parada Dura, "você ai discar várias vezes, telefone mudo não chama". É exatamente essa sensação que moradores e clientes da operadora Vivo passam nos últimos dias em Santa Leopoldina, cidade no interior do Estado. Mas diferentemente da música, o telefone não está chamando porque a linha foi cortada. A causa é a ausência quase completa da cobertura do sinal no município, que desde a última quinta-feira de outubro (31) não conta com os serviços da operadora.
Incomodado com a situação, o auxilar de almoxarifado, Maike Trancoso, de 23 anos, relatou que o problema é recorrente na cidade, mas desta vez mais prolongado do que os anteriores. O contato com a reportagem, aliás, só foi possível porque ele utilizou um aplicativo de troca de mensagens conectado à uma rede independente do sinal da Vivo.
"Não é novidade para nós moradores de Santa Leopoldina. Já aconteceu outras vezes, mas agora já está quase completando uma semana sem serviço. Não tem linha telefônica, muito menos sinal de 3G e 4G aqui. O Brasil está discutindo implantar a rede 5G, mas ainda temos essa qualidade de serviço prestado. Fica difícil de trabalhar e fazer outras coisas, pois hoje tudo está de alguma forma ligado à internet móvel e celular. Não conseguimos fazer praticamente nada. Penso também, na situação do comércio, pois a maioria dos telefones já não são mais fixos. Hoje o celular é mais utilizado em todas áreas", disse o jovem.
Postagens de moradores de Santa Leopoldina relatam a falta de serviço da Vivo na cidade Crédito: Monatagem/A Gazeta
Cansado com essa situação, ele até buscou por outra operadora, mas a qualidade também era ruim. "No início do ano, quando estávamos na mesma situação de sinal, até tinha trocado de operadora, mas a região não tem cobertura nem 3G dessa operadora, o que estava me impossibilitando de utilizar os serviços. Então tive que retornar para a Vivo", detalhou Maike.
Nos aparelhos, o ícone que indica que existe cobertura até aparece, contudo ao tentar utilizar a rede da operadora, as ligações não são completadas e a conexão via rede móvel não é iniciada.

RESPOSTA DA VIVO

Em contato com a reportagem, a Vivo, por meio da assessoria de imprensa reconheceu o problema na cobertura na região e disse atuar para solucionar as falhas operacionais rapidamente.
"A Vivo informa que alguns clientes da operadora podem estar com dificuldades na utilização dos serviços de voz e dados móvel em Santa Leopoldina devido a uma falha em um equipamento de transmissão que atende a localidade. A equipe técnica já está atuando para normalizar a instabilidade. A operadora destaca ainda que trabalha continuamente na qualidade dos serviços na cidade.", diz a empresa.

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