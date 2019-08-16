Oi passa por recuperação judicial desde 2017 Crédito: Divulgação | OI

Cariacica, com 46 mil linhas de telefonia fixa. Somente no Espírito Santo, mais de 430 mil pessoas podem ser afetadas se a Oi perder a concessão. O município com o maior número de clientes com linhas fixas da empresa é Vitória , com mais de 76 mil linhas. Na sequência aparecem Vila Velha , com 56 mil. Serra , 49 mil e, com 46 mil linhas de telefonia fixa.

Your browser does not support the audio element. Oi pode perder concessão e deixar 430 mil sem telefone fixo no ES

Estadão, a medida não atingiria diretamente os serviços de De acordo com o, a medida não atingiria diretamente os serviços de telefonia móvel banda larga , pois são autorizações e a Anatel não tem o direito de impedir a empresa de oferecê-los. No entanto, os problemas administrativos podem fazer com que a empresa tenha dificuldades para manter seus serviços como um todo.

A retirada da concessão, que ainda está em estudo, teria como objetivo evitar que o dinheiro da companhia acabe antes da chegada de uma nova operadora. Há dois riscos que Anatel e governo federal querem evitar: o apagão em parte dos serviços telefônicos do país; e a União ser chamada a bancar os custos de operação da empresa – medida esta que é mal vista pela equipe econômica do governo federal.

honrar os contratos da empresa. "Temos que honrar contratos senão o governo perde a credibilidade", declarou Bolsonaro ao ser perguntado se o governo iria intervir para cancelar a concessão da companhia. Nesta sexta-feira (16) o presidente Jair Bolsonaro (PSL) disse que iráos contratos da empresa. "Temos que honrar contratos senão o governo perde a", declarou Bolsonaro ao ser perguntado se o governo iria intervir para cancelar a concessão da companhia.

Procurada nesta manhã, a Oi disse que não iria comentar o assunto.

Anatel nega intervenção na Oi

Questionada sobre o assunto na manhã desta sexta-feira (16), a Anatel respondeu com uma carta assinada pelo presidente da Agência, Leonardo Euler de Morais. No texto ele nega as informações que foram divulgadas a respeito da possibilidade de intervenção ou cancelamento da concessão da Oi.

"De início, com todo o respeito à imprensa, não se atestam as informações veiculadas na data de hoje, em matéria publicada pelo jornal Estado de São Paulo ("Situação das contas da Oi piora e Anatel estuda intervenção"), concernentes à possibilidade iminente de decretação de intervenção ou de aplicação de caducidade às concessões de telefonia fixa do Grupo Oi S/A", iniciou o texto enviado pela Anatel.

"Como é sabido, as empresas integrantes do grupo estão entre as maiores prestadoras de serviços de telecomunicações – telefonia fixa e móvel, banda larga e televisão por assinatura – e posicionam-se entre as maiores provedoras de infraestrutura do setor de telecomunicações, essencial para a integralidade do sistema nacional", acrescenta o material.