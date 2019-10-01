É ouro

Ifes de Alegre é medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Agropecuária

A conquista veio com a participação de uma equipe formada por alunos do curso técnico integrado ao ensino médio

Uma equipe formada por alunos do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), de Alegre, no Sul do Espírito Santo ganhou a medalha de ouro pela maior pontuação na categoria de curso técnico integrado ao ensino médio, na etapa final da 9ª Olimpíada Brasileira de Agropecuária (Obap).

A Obap foi realizada em Foz do Iguaçu, no Paraná, entre os dias 27 e 29 de setembro, e a instituição estava representada pelos alunos Laura Martins Qualhano, Michel Acre Egidio Gonçalves e Thais Vaillant Moraes da Silva, que foram orientados pela professora Renata Cogo Clipes.

A equipe tinha o nome “Robustão Capixaba” e a professora explicou que foi escolhido em referência a uma variedade de café produzida do Espírito Santo, o café robusta. Além da medalha de ouro, o aluno Michel recebeu a medalha de bronze, na premiação individual.

Segundo o Ifes, agora os estudantes serão convidados para a fase seletiva da equipe nacional e podem competir na Olimpíada Internacional de Ciências da Terra (IESO), que será em 2020, na Rússia.

A Obap é uma competição científica nacional destinada aos alunos de cursos do eixo tecnológico Recursos Naturais. Ao todo, competiram, desde a primeira fase, quase três mil estudantes de 133 instituições das redes federal, estaduais, municipais e privadas. Na fase final, participaram 61 equipes, sendo 30 na disputa pelas medalhas da categoria ensino técnico integrado, outras 10 competindo na modalidade ensino técnico subsequente e 21 equipes competindo pela modalidade internacional, da Angola, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai.

