Ifes de Alegre é medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Agropecuária

A conquista veio com a participação de uma equipe formada por alunos do curso técnico integrado ao ensino médio

Bruna Hemerly

Repórter / [email protected]

Publicado em 1 de outubro de 2019 às 14:14

 - Atualizado há 6 anos

Uma equipe formada por alunos do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), de Alegre, no Sul do Espírito Santo ganhou a medalha de ouro pela maior pontuação na categoria de curso técnico integrado ao ensino médio, na etapa final da 9ª Olimpíada Brasileira de Agropecuária (Obap).

A Obap foi realizada em Foz do Iguaçu, no Paraná, entre os dias 27 e 29 de setembro, e a instituição estava representada pelos alunos Laura Martins Qualhano, Michel Acre Egidio Gonçalves e Thais Vaillant Moraes da Silva, que foram orientados pela professora Renata Cogo Clipes.

A equipe tinha o nome “Robustão Capixaba” e a professora explicou que foi escolhido em referência a uma variedade de café produzida do Espírito Santo, o café robusta. Além da medalha de ouro, o aluno Michel recebeu a medalha de bronze, na premiação individual.

Segundo o Ifes, agora os estudantes serão convidados para a fase seletiva da equipe nacional e podem competir na Olimpíada Internacional de Ciências da Terra (IESO), que será em 2020, na Rússia.

Ifes de Alegre é medalha de ouro em Olimpíada Brasileira de Agropecuária Crédito: Ifes

A Obap é uma competição científica nacional destinada aos alunos de cursos do eixo tecnológico Recursos Naturais. Ao todo, competiram, desde a primeira fase, quase três mil estudantes de 133 instituições das redes federal, estaduais, municipais e privadas. Na fase final, participaram 61 equipes, sendo 30 na disputa pelas medalhas da categoria ensino técnico integrado, outras 10 competindo na modalidade ensino técnico subsequente e 21 equipes competindo pela modalidade internacional, da Angola, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai.

