Chuva causa transtornos e lamaçal em cidades de Norte a Sul do ES

Irupi, Vila Valério, São Gabriel da Palha e Rio Bananal registraram enxurradas e pontos de alagamento durante o temporal, entre a tarde e a noite de domingo (7)

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 10:53

Irupi, São Gabriel da Palha, Vila Valério e Rio Bananal enfrentaram alagamentos, enxurradas e transtornos causados pelas chuvas durante a tarde e a noite de domingo (7).

Cidades de Norte a Sul do Espírito Santo sofreram com transtornos, como alagamentos e lamaçal, após serem atingidas por um forte temporal entre a tarde e a noite de domingo (7). A reportagem de A Gazeta recebeu imagens mostrando os estragos em pelo menos quatro municípios: IrupiVila ValérioSão Gabriel da Palha e Rio Bananal. Na manhã desta segunda-feira (8), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para todo o Estado.

Em Irupi, na Região do Caparaó, a Defesa Civil Municipal registrou um grande volume de chuva em um curto período, ocasionando pontos de alagamento temporário e movimentação superficial de solo em áreas isoladas. Uma forte enxurrada foi registrada na Rua João da Camila, a mais afetada. A Avenida Lautrentina, no Centro da cidade, também acumulou bastante água durante o temporal. No distrito de Santa Cruz, houve rompimento de drenagem, resultando em uma cratera. O Rio Pardinho atingiu 80% da cota de cheia, mas não houve transbordamento.

Em São Gabriel da Palha, no Noroeste, a prefeitura informou que houve pontos de alagamento na Avenida 7 de Setembro, considerada uma área historicamente crítica em episódios de grande volume de chuva em curto período. A proximidade da via com o Córrego São Gabriel contribuiu para a elevação rápida do nível da água. Dados do Pluviômetro Automático do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) indicaram que, em cerca de 40 minutos, choveu aproximadamente 42 milímetros no município. Segundo a Defesa Civil Municipal, o nível do córrego baixou e não há risco de transbordamento.

Veja a limpeza nas cidades afetadas pelo lamaçal após a chuva de domingo

Equipes atuam na limpeza de ruas e áreas afetadas pela chuva em Vila Valério por Reprodução | Leitor AG
Após o temporal, equipes trabalham para remover lamaIrupi por Reprodução | Leitor AG
Após o temporal, equipes trabalham para remover lama em Irupi por Reprodução | Leitor AG
Após o temporal, equipes trabalham para remover lama em Irupi por Reprodução | Leitor AG
Equipes atuam na limpeza de ruas e áreas afetadas pela chuva em Vila Valério por Reprodução | Leitor AG
Equipes atuam na limpeza de ruas e áreas afetadas pela chuva em Vila Valério por Reprodução | Leitor AG
1 de 6
Equipes atuam na limpeza de ruas e áreas afetadas pela chuva em Vila Valério por Reprodução | Leitor AG

Em Vila Valério, também no Noroeste, a Defesa Civil Municipal informou que a cidade registrou 110 milímetros de acumulado em duas horas de chuva. Moradores enviaram registros de pontos alagados. A Gazeta procurou a prefeitura para obter informações sobre a situação do município, mas não houve manifestação até a última atualização desta matéria.

Em Rio Bananal, no Norte, houve um acumulado de 37,5 milímetros de chuva, de acordo com a prefeitura. Durante o temporal, houve acúmulo de água na rua próxima à pracinha de Santo Antônio e na rua da pracinha da Rua Dom Pedro, no bairro São Sebastião. Nesses locais, os bueiros não conseguiram escoar o volume de água de forma imediata, mas a situação já havia sido normalizada na tarde de domingo.

