'Vovó fitness' faz sucesso com exercício na barra em academia da Serra

Geralda Barbosa Almeida, 69 anos, dona de casa Crédito: Reprodução/Instagram

Força, equilíbrio e uma energia que dá inveja em muito marmanjo. Um vídeo com uma moradora de Manguinhos, na Serra, está fazendo o maior sucesso nas redes sociais. A idosa, que dá um show se exercitando na barra, é a dona de casa Geralda Barbosa Almeida, de 69 anos.

Animada com desafios, ela entrou na academia há 5 anos, pois estava se sentido flácida. "Gosto de exercício pesado. Tudo que me desafia eu tento fazer de novo até conseguir", diz. Ela conseguiu. Hoje, rouba a cena na academia que frequenta três vezes por semana, na Serra.

A decisão de começar veio ao perceber as mudanças no corpo. "Estava me sentindo meio caída, a musculatura ficando meio flácida. Não quero ficar despencando. Posso até despencar, mas com qualidade (risos). Junto com a flacidez, vem aquela preguiça, as juntas ficam meio travadas. Aí procurei a academia e gostei", conta.

E ela logo completa: "Não tenho a intenção de parar, só se for por orientação médica. Enquanto eu puder, vou continuar."

Geralda vai com o esposo, que depois de um ano começou a atividade física com ela. "Ele já fez um progresso enorme, emagreceu e está mais disposto".

"A GENTE TEM QUE CONVIVER COM OS MAIS JOVENS"

Como a academia é um ambiente mais jovem, a dona de casa ficou um pouco retraída no início. "Mas não gosto desse estigma de terceira idade, de grupo. Não tem que se isolar. Acho que a gente tem que conviver com os mais jovens, pra não ficar ultrapassada e contar sempre os mesmos casos. A gente absorve o que é bom e deleta o que não presta", diz, bem humorada.

Sobre a barra, ela afirma ser curiosa e que gosta mesmo de exercícios mais radicais. "Olhava aquela barra bonita. Sempre gostei muito da barra, mesmo antes de entrar na academia. Comecei fazendo de leve e há uns dois anos eu consigo me exercitar melhor na barra".

Se na internet um dos vídeos da Geralda já tem mais de 13 mil visualizações, imaginem o tanto que ela não chama a atenção no local do treino. "A maioria fica olhado. Tem aqueles que dão uma disfarçada e olham. Fiz amizade na academia. Todos são meus amigos".

"É MUITO GOSTOSO"

A sensação de conseguir fazer a atividade física Geralda resume em uma frase: "é muito gostoso". "Quando a gente desce da barra, é um cansaço, mas um cansaço gostoso. É igual fazer uma caminhada longa e pesada na praia, dá um cansaço bom".