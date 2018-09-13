Vizinhos e quiosques são vilões do sossego em Vila Velha

Os quiosques da praia de Itapoã, em Vila Velha, estão entre as principais reclamações da cidade. "É por isso que a gente quer a retirada", disse o presidente da associação dos moradores, Adroaldo Lopes. Crédito: Marcelo Prest

Os condomínios e os quiosques estão entre os vilões do sossego dos moradores de Vila Velha. Isso porque estão na lista das principais reclamações do disque-silêncio do município. Ao todo, são 5.132 denúncias registradas esse ano. Entre as cidades da Grande Vitória, Vila Velha lidera o ranking das queixas.

É por isso que os moradores são a favor da retirada dos quiosques. É música ao vivo, eletrônica, no rádio, em aparelhos que funcionam com fichas, enfim, que ficam voltadas para os prédios. Se o som fosse voltado para o mar, talvez não gerasse tanto incômodo, comenta o presidente da Associação de Moradores de Itaparica, Adroaldo Lopes.

Do sexto andar, Adroaldo comenta que precisa fechar todo o apartamento para ter um pouco de sossego. O barulho é ensurdecedor. Meu filho estuda para concurso e reclama inúmeras vezes disso. Já nos condomínios são festas que geralmente acontecem no final de semana, relata.

O alto número de reclamações, segundo a gerente do setor de poluição sonora da Prefeitura de Vila Velha, Aldete Teixeira Baptista, se deve à facilidade que a população tem para registrar uma denúncia.

Nós recebemos todas as demandas 24 horas pela ouvidoria por meio do número 162. Isso facilita para as pessoas denunciarem. O município de Vila Velha também é muito grande, temos cinco regiões, explicou.

Na ouvidoria aparecem denúncias de todos os tipos, segundo Aldete. Tem reclamação de latido de cachorro e até de avião que está passando muito baixo.

ORIENTAÇÃO

Na Serra foram registradas 1.592 denúncias contra excesso de barulho e entre os principais infratores estão veículos, casas, bares, igrejas e caixas de som em vias públicas. Segundo a secretária municipal de Meio Ambiente, Áurea Almeida, a prefeitura tem intensificado as ações preventivas e de conscientização. Temos orientado a população para obedecer a lei, diz.

Já em Cariacica, 1.963 reclamações foram feitas no disque-silêncio. Segundo a prefeitura, a primeira abordagem é de orientação e advertência. Caso sejam descumpridas as recomendações, na segunda abordagem o responsável é notificado e, se houver reincidência, a pessoa pode ser multado e o aparelho de som pode ser apreendido. Os valores de multa variam de R$ 50 a R$ 25 mil. A maioria das nossas demandas é no período noturno devido aos bares com música ao vivo ou eletrônica, comentou o coordenador do disque-silêncio de Cariacica, David Estringuette.

BAILES DO MANDELA SÃO DESAFIO

As fiscalizações mais complicadas para as prefeituras da Grande Vitória são as que envolvem os bailes funk no meio das ruas, os bailes do Mandela. Essas festas clandestinas envolvem outros problemas além do barulho, como o tráfico de drogas.

A fiscalização do disque-silêncio só vai até ao local da ocorrência com o apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal para encerrar o evento irregular. Em Cariacica, por exemplo, são registrados em torno de quatro bailes desse tipo por final de semana.

Essas festas não têm um lugar fixo. Elas mudam de lugar a cada fim de semana e reúnem um grande fluxo de uso de drogas, comentou o coordenador do Disque-Silêncio de Cariacica, David Estringuette

Procurada, a Polícia Militar informou, por meio de nota, que dá apoio às ocorrências de fiscalização de som ambiente quando é acionada pelas prefeituras. Em relação às festas irregulares, a PM disse que tem atuado para coibir e encerrar os eventos. Denúncias podem ser feitas pelo 181.

O RANKING DO BARULHO NA GRANDE VITÓRIA

Vila Velha

RANKING

Itapoã: 1.206

Praia da Costa: 948

Praia de Itaparica: 895

Coqueiral de Itaparica: 497

Aribiri: 367

Como denunciar

Pelo número 162

Reclamações

Residências, bares, igrejas, condomínios e quiosques.

Vitória

Ranking

Jardim da Penha: 289

Jardim Camburi: 271

Praia do Canto: 160

Centro: 82

Mata da Praia: 58

Como denunciar

Pelo número 156 ou por meio do aplicativo para celular Vitória Online.

Reclamações

Residências e condomínios; bares, restaurantes e quiosques; obras de construção civil; cultos religiosos; e veículos automotores.

Serra

Ranking

Novo Horizonte: 149

Colina de Laranjeiras: 82

Bairro das Laranjeiras: 71

Barcelona: 59

Parque Residencial Laranjeiras: 57

Como denunciar

Denúncias devem ser registradas pelos números (27) 99951-2321 ou 0800-283-9780

Reclamações

Veículos equipados com som, residências, bares, igrejas e caixas de som em vias públicas.

Cariacica

Ranking

Campo Grande: 160

Porto de Santana: 81

Bela Aurora: 80

Jardim América: 78

São Geraldo: 62

Como denunciar

As denúncias devem ser feitas pelo número 0800 283 9255.

Reclamações

Residências, bares, som automotivos, igrejas, bailes funk e outros eventos.

Fonte: prefeituras consultadas pela reportagem