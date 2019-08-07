Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • 'Vivemos hoje uma crise civilizatória', garante José Martinuzzo
Encontros do Saber

'Vivemos hoje uma crise civilizatória', garante José Martinuzzo

O jornalista e professor universitário participou do 'Encontros do Saber', que debateu os extremismos do século 21

Publicado em 07 de Agosto de 2019 às 17:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2019 às 17:12
O jornalista José Antônio Martinuzzo participou do 'Encontros do Saber', na Rede Gazeta, que discutiu os extremismo do século XXI Crédito: Monica Zorzanelli
O jornalista, escritor e professor universitário José Antônio Martinuzzo também participou do "Encontros do Saber", que discutiu os extremismos do século 21, na manhã desta quarta-feira (07), no auditório da Rede Gazeta. O capixaba começou explicando que a sociedade, tal qual se conhece hoje, é produto de um tempo e de um modo de pensar que privilegiaram as decisões próprias. "Por isso vemos tanta agressividade, desamparo, perversão e medo. Essas são algumas das palavras-chaves que tocam o mundo contemporâneo produzindo esse tipo de sociabilidade".
> Michel Gherman: "Dialogar nos tempos de hoje é um ato revolucionário"
Segundo Martinuzzo, o grande investimento da civilização é produzir laços de fraternidade e de lealdade com os outros, porque o que mais nos mata enquanto sujeito é a nossa característica de animal agressivo. "Animais agressivos é o que somos. A civilização vem para abrandar isso, e tentar colocar uma chance de não extinção da nossa espécie. E esse extinto civilizatório volta e meia é atacado. Nós vivemos uma crise civilizatória, o que gera o afloramento da nossa agressividade", ressaltou.
SOCIEDADE PERVERSA
O jornalista ainda ressaltou que a sociedade é dividida entre os neuróticos (que são os que se dizem normais), os perversos (que são os psicopatas) e os psicóticos (que são os paranoicos e esquizofrênicos). "A discussão sempre se coloca a partir de dois parâmetros: como lido com a realidade e com os limites? O neurótico absorve as leis e tem remorso quando não consegue cumpri-las".
Já o perverso, cita Martinuzzo, não está nem aí. "Ele não tem culpa de nada e não tem remorso, enxerga o outro como mero objeto de sua exploração. O outro só vale pelo valor de uso", explica.
O professor ainda explicou que a sociedade lida muito mal com seus limites e leis. "Ela não enxerga as contenções civilizatórias e acaba desprezando o outro enquanto semelhante. Vivemos isso porque construímos uma sociedade em que todo e qualquer limite é visto como abusivo. Hoje vivemos uma outra crise de civilização, porque estamos num caminho de barbaridade que muita gente acha que é inédito. Mas não é", finaliza.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Segundo a prefeitura, foram feitos testes visuais e também o teste de medida padrão de 20 litros em todos os bicos de abastecimento
Posto de combustíveis de Cachoeiro é autuado pelo Procon por irregularidade em bomba
Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica
Manami Ocean Living
Mercado imobiliário de luxo bate recordes e impulsiona crescimento do alto padrão no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados