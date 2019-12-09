Vitória x Minas: trem de passageiros recebe iluminação de Natal

Trem de passageiros da Vale recebe iluminação para o Natal Crédito: Divulgação | Vale

. Os vagões foram decorados com 6 mil metros de lâmpadas de LED, que iluminam a estrada de ferro durante a noite. O trem de passageiros da Vale recebeu iluminação especial para o Natal Os vagões foram decorados com 6 mil metros de lâmpadas de LED, que iluminam a estrada de ferro durante a noite.

Na programação especial de fim de ano da ferrovia ainda estão previstas distribuição de presentes, de cartões postais e apresentação de uma orquestra de violinos. Confira:

VIOLINOS E CARTÕES POSTAIS

Os passageiros que desembarcarem nesta segunda-feira (09) nas estações Pedro Nolasco, em Cariacica , e Belo Horizonte, em Minas Gerais , serão recebidos ao som de violinos.

Nesses locais, também serão distribuídos cartões de Natal.

CARDÁPIO TEMÁTICO

A lanchonete do trem também foi decorada com o tema natalino. Os passageiros que estiverem viajando nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e também no dia 1º de janeiro vão ter a disposição um cardápio especial de fim de ano.

COMPRA DE PASSAGENS

Devido a alta temporada, a empresa orienta que aqueles que pretendem viajar no final do ano se programem para garantir os bilhetes com antecedência.

REBOCADORES

Bahia de Vitória nesta terça-feira (10), a partir das 18h, com show de luzes. Os rebocadores terão a iluminação acessa nas proximidades da Praça do Papa e da Curva do Saldanha e ainda contarão com a presença do Além dos vagões, quatro navios rebocadores da empresa receberam iluminação para o Natal. As embarcações, que foram equipadas com 900 metros de LED, irão percorrer anesta terça-feira (10), a partir das 18h, com show de luzes. Os rebocadores terão a iluminação acessa nas proximidades da Praça do Papa e da Curva do Saldanha e ainda contarão com a presença do Papai Noel

Rebocadores da Baía de Vitória recebem iluminação para o Natal Crédito: Divulgação | Vale

DISTRIBUIÇÃO DE PRESENTES