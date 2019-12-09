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Estrada de Ferro

Vitória x Minas: trem de passageiros recebe iluminação de Natal

Os vagões foram iluminados com 6 mil metros de lâmpadas de LED. A lanchonete também foi decorada com o tema natalino e ganhou cardápio especial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2019 às 20:35

Publicado em 09 de Dezembro de 2019 às 20:35

Trem de passageiros da Vale recebe iluminação para o Natal Crédito: Divulgação | Vale
O trem de passageiros da Vale recebeu iluminação especial para o Natal. Os vagões foram decorados com 6 mil metros de lâmpadas de LED, que iluminam a estrada de ferro durante a noite.
Na programação especial de fim de ano da ferrovia ainda estão previstas distribuição de presentes, de cartões postais e apresentação de uma orquestra de violinos. Confira:

VIOLINOS E CARTÕES POSTAIS

Os passageiros que desembarcarem nesta segunda-feira (09) nas estações Pedro Nolasco, em Cariacica, e Belo Horizonte, em Minas Gerais, serão recebidos ao som de violinos.
Nesses locais, também serão distribuídos cartões de Natal.

CARDÁPIO TEMÁTICO

A lanchonete do trem também foi decorada com o tema natalino.  Os passageiros que estiverem viajando nos dias 24, 25  e 31 de dezembro e também no dia 1º de janeiro vão ter a disposição um cardápio especial de fim de ano.

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COMPRA DE PASSAGENS

Devido a alta temporada, a empresa orienta que aqueles que pretendem viajar no final do ano se programem para garantir os bilhetes com antecedência.

REBOCADORES

Além dos vagões, quatro navios rebocadores da empresa receberam iluminação para o Natal. As embarcações, que foram equipadas com 900 metros de LED, irão percorrer a Bahia de Vitória nesta terça-feira (10), a partir das 18h, com show de luzes. Os rebocadores terão a iluminação acessa nas proximidades da Praça do Papa e da Curva do Saldanha e ainda contarão com a presença do Papai Noel.
Rebocadores da Baía de Vitória recebem iluminação para o Natal Crédito: Divulgação | Vale

DISTRIBUIÇÃO DE PRESENTES

Cerca de 500 crianças de instituições sociais da Grande Vitória receberão brinquedos doadores pelo grupo de voluntários da Vale.

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