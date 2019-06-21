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SERVIÇO GRATUITO

Vitória oferece projeto para execução de obras da calçada cidadã

O proprietário do imóvel pode solicitar uma visita da equipe técnica pelo aplicativo Vitória Online, acessando a opção de agendamento de serviços

Publicado em 21 de Junho de 2019 às 14:33

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

21 jun 2019 às 14:33
Modelo de calçada cidadã construída em Vitória Crédito: Eduardo Dias
A construção de calçada cidadã na cidade de Vitória é responsabilidade dos proprietários dos imóveis, mas muitas pessoas não realizam as obras, apesar da obrigatoriedade. Prova disso é que números divulgados recentemente pela prefeitura apontaram que, ao longo de todo o ano passado, foram aplicadas 755 notificações para proprietários que precisavam fazer adequações nas calçadas. Moradores da Capital que ainda não realizaram esse serviço agora têm a opção de solicitar que a própria prefeitura faça o projeto da obra e acompanhe a execução da construção.
O secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade, Márcio Passos, explicou que o serviço é oferecido de graça, por um setor recentemente criado na prefeitura, chamado de Gerência de Calçada. O proprietário do imóvel pode solicitar uma visita da equipe técnica pelo aplicativo Vitória Online, acessando a opção de agendamento de serviços.
"O cidadão pode agendar uma visita. A gente faz o projeto para ele construir a calçada dentro do padrão, inclusive com sinalização, para indicar o melhor lugar para ele acessar enquanto acontecer a reforma. A Gerência de Calçada orienta, acompanha a construção e a sinalização", explicou o secretário.
A calçada cidadã é feita para aumentar a acessibilidade de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida e tem como principais características a presença de rampas de acesso para cadeirantes e o piso podotátil, com pequenas elevações, que serve para orientar as pessoas com deficiência visual de que a área não é segura para caminhada.
Vitória oferece projeto para execução de obras da calçada cidadã
RECLAMAÇÃO DE OBRAS NA LEITÃO DA SILVA
Em um trecho da Avenida Leitão da Silva, na altura do bairro Praia do Suá, ouvintes da rádio CBN Vitória reclamam que uma obra de construção de uma calçada cidadã está sem sinalização, colocando em risco o pedestre.
Em um trecho da Avenida Leitão da Silva, na altura do bairro Praia do Suá, ouvintes da rádio CBN Vitória reclamam que o trecho de uma obra para a construção de calçada cidadã está sem sinalização para impedir a passagem de pedestres Crédito: Eduardo Dias
A obra na avenida é executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER). Neste trecho, a calçada cidadã também está sendo reformada pelo DER, como explicou o secretário de Desenvolvimento da Cidade, Márcio Passos. Ele garantiu que a prefeitura da Capital vai solicitar ao DER que a sinalização no local seja reforçada. 

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