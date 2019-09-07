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468 anos de Vitória

Vitória é ainda mais espetacular vista de cima

A Cidade Sol, com suas praias, morros e história, revela toda sua beleza vista do alto
Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

07 set 2019 às 15:51

Publicado em 07 de Setembro de 2019 às 15:51

Os barcos ancorados contrastam com o vai e vem dos automóveis sobre a Ponte de Camburi Crédito: Felipe Mota/Fly Now
Se vista por cima a ilha é linda, por dentro está a certeza de que o vigor de sua gente é tão belo quanto a própria natureza. Este aniversário de 468 anos de Vitória é mais uma oportunidade de reafirmar os encantos de uma cidade que, ao mesmo tempo que afaga, acolhe e grita seus gargalos e suas injustiças.
Para marcar a data, registramos imagens aéreas de paisagens características da Capital do Espírito Santo. São lugares por onde os cerca de 362 mil capixabas – sejam eles de nascimento ou de coração – trabalham, confiam e, claro, desfrutam.
> Os presentes que os leitores do Gazeta Online dariam para Vitória
Estamos nos morros, nas planícies e até nas ilhotas. A água, aliás – embora por vezes maltratada –, é outro bônus que toca a cidade.
Sob um intenso céu azul e um vento Nordeste persistente, Vitória e as cenas que ela proporcionam convidam para ouvir o mar quebrar com força nas pedras da Ilha do Frade, sentir a temperatura baixar surpreendentemente ao subir a estrada do Parque da Fonte Grande e ficar anestesiado com o pôr do sol policromático na Ilha das Caieiras.
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