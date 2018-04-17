Vitória é a cidade do ES em que mais choveu nas últimas 24 horas

Vitória, capital do Espírito Santo, foi onde mais choveu nas últimas 24 horas, com acúmulo de 172.4 milímetros de água. A informação é do novo boletim divulgado pela Defesa Civil, no início da noite desta segunda-feira (16). A forte chuva que chegou ao Estado causou interdição de estradas, deslizamentos e alagamento em vários pontos das cidades.
VEJA DETALHES DE OUTRAS CIDADES
- VITÓRIA (172.04)
- SERRA (163.8)
- VILA VELHA (151.3)
- FUNDÃO (133.4)
- GUARAPARI (109.21)
- VIANA (107.58)
- ARACRUZ (91.31)
- CARIACICA (90.14)
- SANTA LEOPOLDINA (83.82)
- IBIRAÇU (82.92)
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (65.34)
- COLATINA (62.59)
- ALEGRE (52.59)
- ITAPEMIRIM (52.14)
Ainda de acordo com o boletim da Defesa Civil, os demais municípios do Estado registraram chuva acumulada com nível abaixo de 50mm.
CONFIRA A SITUAÇÃO DE CADA MUNICÍPIO
Vitória
Muitos pontos de alagamento espalhados pela cidade. Além disso, foram registrados deslizamentos, queda de muros e árvores.
Vila Velha
Bairros com pontos de alagamento. Uma residência acabou desabando.
Serra
O município registrou pontos de alagamento, quedas de árvores, de um muro e deslizamentos.
Cariacica
Vários pontos de alagamento, deslizamentos e queda de árvores e muros.
Guarapari
Bairros com alagamentos e o mar agitado destruiu parte do trecho da Rodovia do Sol que liga Guarapari a Anchieta. Ocorreram ainda quedas de barreiras, desabamento de uma residência no bairro Nossa Senhora da Conceição. A família ficou desalojada.
Alfredo Chaves
Alguns pontos de alagamento observados e registro de deslizamento de encostas em algumas estradas.
Santa Maria de Jetibá
Um deslizamento de encosta interditou a rodovia ES-264, na altura de São João de Belém, que liga Santa Leopoldina à Santa Maria de Jetibá. A pista foi liberada durante a tarde.
Viana
Desabamento parcial de uma residência, mas sem vítimas.
Castelo
Foi registrado a queda de um muro sobre duas residências. Na ocasião, duas famílias ficaram desalojadas, porém, não houve vítimas.
Fundão
Registrado muitos pontos de alagamento pela cidade.
FIQUE ATENTO
A Defesa Civil reforça ainda que, em caso de mais chuvas fortes nas próximas horas, a população deve adotar as seguintes medidas:
- Ao menor sinal de inundação, procure abrigar-se em locais seguros e mais altos;
- Oriente-se e veja se locais próximos a você podem inundar, como córregos, rios, canais e etc;
- Se estiver em casa, desligue a energia elétrica na caixa de força de sua casa. Não toque em equipamentos elétricos se tiver descalço ou com os pés molhados;
- Não ande na água, porém, se for extremamente necessário, use uma vara ou madeira para verificar se a área é firme e rasa;
- Não dirija em áreas inundadas;
- Não se abrigue debaixo de árvores, pois há riscos de quedas;
- Coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos bem fechados e em local protegido;
- Revise a resistência da sua casa, principalmente o madeiramento de apoio do telhado;
- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda (risco de queda pelo vento).
ESTADO DE ATENÇÃO PARA ESTA TERÇA-FEIRA (17)
A chuva diminuiu na noite desta segunda-feira (16) na Grande Vitória, mas as cidades capixabas continuam em estado de atenção, de acordo com o boletim da Defesa Civil. Entre as cidades que registraram volume superior a 50 milímetros de água nas últimas 24 horas estão Vitória, Serra, Vila Velha, Fundão, Guarapari, Viana, Aracruz, Cariacica, Santa Leopoldina, Ibiraçu, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Alegre e Itapemirim. Com isso, a atenção está redobrada nesses municípios nas próximas horas.
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), até quarta-feira (18) o tempo continua nublado e com pancadas de chuva, incluindo possibilidade de temporais.
Por conta da chuva que caiu nas últimas horas, o Incaper emitiu um "aviso meteorológico especial" nesta tarde. As temperaturas devem cair, acompanhadas de chuva intensa, rajadas de vento e trovoadas.
Segundo o instituto, o tempo só deve realmente melhorar na quinta (19), quando a previsão para a capital é de sol entre nuvens e a temperatura aumenta. Não deve chover.