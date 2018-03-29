Vitória deve entrar na lista dos 'pousos fantásticos'

Pouso em Ilha de St. Maarten, no Caribe Crédito: Airliners

Imagina estar curtindo uma praia em Camburi, em Vitória, e de repente passar um avião a poucos metros acima de você. Ou melhor, imagina estar dentro do avião, vendo o mar chegando cada vez mais perto, passar sobre a Avenida Dante Michelini e, já quase perdendo o fôlego, pousar na capital capixaba. A partir do ano que vem, esse pode ser o cenário de quem desembarcar no novo aeroporto.

A nova pista está prevista para ser entregue em dezembro, mas já mexe com o imaginário dos entusiastas da aviação. Com uma das cabeceiras a 316 metros da orla de Camburi, a possibilidade de ver aeronaves passando bem pertinho já anima quem transita pela região.

Os mais empolgados já colocam o novo aeroporto como o segundo mais bonito do país, atrás apenas do pouso no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, em que as aeronaves passam por toda Baía de Guanabara e aterrissam na pista, que surge praticamente de dentro do mar.

Já há quem até compare com o pouso mais impressionante do mundo, na Ilha de St. Maarten, no Caribe. O título foi dado por uma pesquisa feito pelo site PrivateFly.com. Lá, os banhistas estão a apenas 25 metros da cabeceira da pista do aeroporto, onde as aeronaves roubam a cena em meio a um cenário das águas azul-turquesa do mar caribenho.

Acho que para a gente que trabalha aqui na orla vai até gerar uma adrenalina. Pode ser que se torne uma atração turística e incentive nossas vendas, brinca o vendedor de coco Vagner Barbosa da Silva, que trabalha na orla de Camburi, de frente para a nova cabeceira.