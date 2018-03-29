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Aproximação pela água

Vitória deve entrar na lista dos 'pousos fantásticos'

Pouso já é comparado aos realizados na ilha de St. Maarten, considerado o mais impressionante do mundo

Publicado em 29 de Março de 2018 às 00:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2018 às 00:06
Pouso em Ilha de St. Maarten, no Caribe Crédito: Airliners
Imagina estar curtindo uma praia em Camburi, em Vitória, e de repente passar um avião a poucos metros acima de você. Ou melhor, imagina estar dentro do avião, vendo o mar chegando cada vez mais perto, passar sobre a Avenida Dante Michelini e, já quase perdendo o fôlego, pousar na capital capixaba. A partir do ano que vem, esse pode ser o cenário de quem desembarcar no novo aeroporto.
especial
 A nova pista está prevista para ser entregue em dezembro, mas já mexe com o imaginário dos entusiastas da aviação. Com uma das cabeceiras a 316 metros da orla de Camburi, a possibilidade de ver aeronaves passando bem pertinho já anima quem transita pela região.
Os mais empolgados já colocam o novo aeroporto como o segundo mais bonito do país, atrás apenas do pouso no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, em que as aeronaves passam por toda Baía de Guanabara e aterrissam na pista, que surge praticamente de dentro do mar.
Já há quem até compare com o pouso mais impressionante do mundo, na Ilha de St. Maarten, no Caribe. O título foi dado por uma pesquisa feito pelo site PrivateFly.com. Lá, os banhistas estão a apenas 25 metros da cabeceira da pista do aeroporto, onde as aeronaves roubam a cena em meio a um cenário das águas azul-turquesa do mar caribenho.
Acho que para a gente que trabalha aqui na orla vai até gerar uma adrenalina. Pode ser que se torne uma atração turística e incentive nossas vendas, brinca o vendedor de coco Vagner Barbosa da Silva, que trabalha na orla de Camburi, de frente para a nova cabeceira.
A nova pista do Aeroporto de Vitória terá 2.058 metros, 308 metros a mais do que a que é utilizada atualmente. Para aguentar o peso das aeronaves, a quantidade de asfalto utilizada seria capaz de construir 100 quilômetros de estradas.

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