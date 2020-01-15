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Mais caro

Nova vistoria de veículos vai custar até R$ 140 no ES

Procedimento, que era gratuito se feito no Detran, agora é eletrônico e pago. A mudança nas regras, segundo o órgão,  aumenta a eficiência e evita fraudes

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 16:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2020 às 16:24
Data: 05/01/2020 - ES - Vitória - Sede do Detran - Editoria: Cidades - Ricardo Medeiros - GZ Crédito: Ricardo Medeiros
Já está valendo uma nova forma de vistoria de veículos no Espírito Santo, segundo o Departamento Estadual de Trânsito no Estado (Detran-ES). A avaliação, que passa a ser eletrônica, vai custar mais caro e dar mais segurança a quem compra carros.
Antes, a vistoria era simples e gratuita, se feita diretamente no Detran. O vistoriador colocava um papel no chassi do veículo e tirava o decalque. Agora o procedimento foi modernizado e custará até R$ 140.
Em entrevista ao Bom Dia ES, o diretor do Detran-ES, Givaldo Vieira, destaca os benefícios do sistema informatizado. Estamos saindo de um sistema frágil para um sistema mais eficiente, que é feito eletronicamente. Assim, teremos registros em imagens, que farão parte do histórico dos veículos. Isso vai garantir que o cidadão capixaba não seja lesado por adquirir um veículo adulterado.
A tabela de valores praticada estabelece que, o custo máximo da vistoria de motos é de R$ 100; para carros pequenos e de até R$ 120; e para carros grandes custa até R$ 140. O diretor-geral explica que pela regra anterior, as vistorias de carros comprados no Espírito Santo feitas diretamente no Detran, sem a intermediação do despachante, eram gratuitas. Já os veículos adquiridos fora do Estado, independente do porte, pagavam uma taxa de R$ 140 - teto cobrado atualmente.
Os preços das vistorias variam entre as empresas que oferecem o serviço. No site do Detran-ES, é possível consultar a lista das empresas que estão credenciadas. Já temos 25 empresas habilitadas, outras dez concluindo a documentação para atuar, além de outras dezenas que já demonstraram interesse em realizar o serviço. A cada nova empresa que entra no mercado, a tendência é de aumente a concorrência e o preço caia, facilitando a vida do consumidor, diz .
Outra vantagem apontada por Vieira é a possibilidade de ressarcimento em casos de falha na vistoria. A vistoria será mais rápida, eficiente e garantir mais segurança. Caso haja uma falha e o cidadão perca o veículo por ter comprado um veículo adulterado, por exemplo, ele será reembolsado. A responsabilidade será da empresa que fez a vistoria. Para garantir que a recuperação dos recursos seja rápida, mantivemos a exigência de um seguro que cubra o prejuízo em até R$ 500 mil.

COMO FAZER A VISTORIA DE VEÍCULOS

  • 1) Ir com o veículo até uma empresa credenciada de vistoria, levando documentos necessários para dar início ao serviço;
  • 2) Dirigir-se à Ciretran ou PAV (Posto de Atendimento Veicular), pegar senha para atendimento e abertura do processo;
  • 3) Efetuar pagamento do DUA/Detran na rede bancária;
  • 4) Retornar à Ciretran ou PAV (Posto de Atendimento Veicular) para finalizar o processo e pegar o documento (CRV).

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