Nova vistoria de veículos vai custar até R$ 140 no ES

Data: 05/01/2020 - ES - Vitória - Sede do Detran - Editoria: Cidades - Ricardo Medeiros - GZ Crédito: Ricardo Medeiros

Já está valendo uma nova forma de vistoria de veículos no Espírito Santo, segundo o Departamento Estadual de Trânsito no Estado (Detran-ES) . A avaliação, que passa a ser eletrônica, vai custar mais caro e dar mais segurança a quem compra carros.

Antes, a vistoria era simples e gratuita, se feita diretamente no Detran. O vistoriador colocava um papel no chassi do veículo e tirava o decalque. Agora o procedimento foi modernizado e custará até R$ 140.

Em entrevista ao Bom Dia ES, o diretor do Detran-ES, Givaldo Vieira, destaca os benefícios do sistema informatizado. Estamos saindo de um sistema frágil para um sistema mais eficiente, que é feito eletronicamente. Assim, teremos registros em imagens, que farão parte do histórico dos veículos. Isso vai garantir que o cidadão capixaba não seja lesado por adquirir um veículo adulterado.

A tabela de valores praticada estabelece que, o custo máximo da vistoria de motos é de R$ 100; para carros pequenos e de até R$ 120; e para carros grandes custa até R$ 140. O diretor-geral explica que pela regra anterior, as vistorias de carros comprados no Espírito Santo feitas diretamente no Detran, sem a intermediação do despachante, eram gratuitas. Já os veículos adquiridos fora do Estado, independente do porte, pagavam uma taxa de R$ 140 - teto cobrado atualmente.

Os preços das vistorias variam entre as empresas que oferecem o serviço. No site do Detran-ES, é possível consultar a lista das empresas que estão credenciadas. Já temos 25 empresas habilitadas, outras dez concluindo a documentação para atuar, além de outras dezenas que já demonstraram interesse em realizar o serviço. A cada nova empresa que entra no mercado, a tendência é de aumente a concorrência e o preço caia, facilitando a vida do consumidor, diz .

Outra vantagem apontada por Vieira é a possibilidade de ressarcimento em casos de falha na vistoria. A vistoria será mais rápida, eficiente e garantir mais segurança. Caso haja uma falha e o cidadão perca o veículo por ter comprado um veículo adulterado, por exemplo, ele será reembolsado. A responsabilidade será da empresa que fez a vistoria. Para garantir que a recuperação dos recursos seja rápida, mantivemos a exigência de um seguro que cubra o prejuízo em até R$ 500 mil.

COMO FAZER A VISTORIA DE VEÍCULOS