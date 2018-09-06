Viradão Vitória: interdição de vias, novos itinerários e mais táxis

Nesta sexta-feira (7) e sábado (8), o Viradão Vitória vai movimentar o Centro de Vitória. Para garantir a segurança do público e organizar o trânsito na região, a Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) autorizou a interdição de algumas vias.
A Avenida Jerônimo Monteiro, a Rua Henrique Novaes e a Avenida República, entre a Avenida Cleto Nunes e a Rua Padre José de Anchieta, estarão totalmente interditadas das 21h desde quinta-feira (6) até as 6h desde domingo (9). Assim, também haverá alteração no itinerário de ônibus que passam pelo local.
O fluxo de veículos, no sentido rodoviária, terá os seguintes itinerários:
- Avenidas Vitória, Princesa Isabel, Governador Bley e Getúlio Vargas: o trânsito fluirá em mão-dupla no trecho entre a Rua Gonçalves Ledo até em frente à escadaria do Palácio Anchieta.
- Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, Rua Alda Mª Lyra Vicentini, Rua Governador José Sette e Rua Josué Prado: convergindo à esquerda na Avenida Princesa Isabel (seguindo o mesmo itinerário acima).
Mais interdições
A Rua Sete de Setembro, entre a Rua Basílio Daemon e a Praça Ubaldo Ramalhete, e a Rua Coutinho Mascarenhas, em frente à praça, serão interditadas das 22h desda quinta-feira (6) até 6h deste domingo (9). O trânsito terá o sentido de circulação invertido na Rua Basílio Daemon.
A Rua Barão de Itapemirim, entre a Avenida Jerônimo Monteiro e a Praça Costa Pereira, além da Costa Pereira, entre as ruas Dionísio Rosendo e Graciano Neves, serão interditadas das 14h de sexta-feira (7) às 6h de domingo (9).
O acesso à Praça Costa Pereira pela Rua Treze de Maio estará fechado durante esse período. O acesso à Rua do Rosário, à Rua Graciano Neves e às ruas adjacentes será feito pela Rua Dionísio Rosendo e pela Praça Costa Pereira, que fluirá em sentido contrário entre as ruas Dionísio Rosendo e Graciano Neves.
Cidade Alta
O acesso à Cidade Alta será pela Rua General Osório e pela Rua Caramuru. O acesso ao Parque Moscoso e aos bairros adjacentes será por meio da Rua General Osório e da Rua Thiers Veloso.
Táxis
Haverá também reforço de táxis no ponto da Praça Costa Pereira e outros dois pontos serão criados:
- Na Rua Marcellino Duarte, entre a Avenida Jerônimo Monteiro e a Avenida Princesa Isabel (ao lado do Sesc Glória);
- Na Rua Coutinho Mascarenhas, próximo à Praça Ubaldo Ramalhete.
Com informações da Prefeitura de Vitória
