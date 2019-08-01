Pontos turísticos

Vila Velha terá mais de 200 pontos de internet grátis até o fim do ano

A licitação para empresas apresentarem propostas deverá ficar aberta até o próximo dia 9 de agosto. Já o cronograma de instalação, após publicação do vencedor, será feito em três etapas com prazos de 60, 90 e 120 dias

Publicado em 1 de agosto de 2019

Morro do Moreno terá internet wi-fi Crédito: Guilherme Ferrari

O Morro do Moreno, as praias, pracinhas e outros pontos turísticos de Vila Velha terão internet grátis para a população. Até o final deste semestre deverão ser mais de 200 pontos de WI-FI instalados, inclusive próximo a postos de bicicletas compartilhadas que, a partir de um cadastro, vai gerar um login para o acesso.

A licitação para empresas apresentarem propostas deverá ficar aberta até o próximo dia 9 de agosto. Já o cronograma de instalação, após publicação do vencedor, será feito em três etapas com prazos de 60, 90 e 120 dias.

O secretário Municipal de Administração de Vila Velha, Rafael Gumiero, afirma que a iniciativa é um investimento para trazer modernidade e facilidade ao cidadão.

"Estamos contratando o serviço de link, distribuição e equipamentos WI-FI para praças, praias e pontos turísticos. Essa iniciativa está no conjunto de ações modernas, que é uma tônica do mundo atual, a internet livre em espaços públicos é mais um investimento neste sentido. Trazendo modernidade e facilidade ao cidadão”, explicou.

ACESSO POR MEIA HORA

Para usar o serviço, o cidadão ou turista terá que efetuar um cadastro e, a partir do login, terá direito a acesso por 30 minutos, podendo renovar o login quantas vezes quiser e sempre que necessário.

PONTOS DE WI-FI

Entre os pontos turísticos que serão contemplados, estão: Farol Santa Luzia, Largo da Prainha, Igreja do Rosário, Praça da Garoto. Já nas praias, o WI-FI estará disponível em toda a extensão da Praia da Costa, Itapuã, Itaparica, Ponta da Fruta, Praia dos Recifes e Barra do Jucu.

As pracinhas também serão contempladas, dentre as quais: Riviera da Barra, Barramares, Praia das Gaivotas, Coqueiral de Itaparica, Soteco, Argolas, Glória, Ibes, Centro, Jardim Colorado, Cocal, Vila Nova, Jardim Asteca, Novo México, Itapuã, Praia da Costa, Pontal das Garças, Santa Mônica, São Torquato, Terra Vermelha, Santa Paula II, Jardim Marilândia, entre outras.





