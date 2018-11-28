Vila Velha pode ganhar polo tecnológico

Terreno da Fazenda Camping, às margens da Rodovia do Sol, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Diferentemente do impasse na Capital entre a prefeitura e dono de terreno, Vila Velha poderá ter uma área particular cedida para a implantação de parque tecnológico. O espaço é da Fazenda Camping, às margens da Rodovia do Sol, região para a qual foi criado um núcleo de desenvolvimento no novo Plano Diretor Municipal (PDM).

O núcleo é um conceito criado pela administração, segundo o secretário de Desenvolvimento Urbano Antônio Marcus Machado, com a perspectiva de implantar zoneamentos em algumas áreas do município, a fim de atrair investidores e desenvolver o entorno.

Diretor do Sindicato das Empresas de Informática no Espírito Santo (Sindinfo), Emílio Barbosa disse que a entidade vê com bons olhos a destinação da área em Vila Velha em região que, na sua avaliação, é para onde o município vai crescer nos próximos anos.

É uma área estratégica, com boa localização. E, agora, o que a gente espera é que a prefeitura complemente essa medida com ações de incentivo para a instalação de empresas na região. Assim como Vitória está trabalhando numa lei municipal para inovação, Vila Velha também vai precisar. Mas o primeiro passo foi dado, aponta.

Questionado sobre a possibilidade de o parque tecnológico deixar Vitória (região de Goiabeiras) por Vila Velha, Barbosa disse que um projeto não inviabiliza o outro.

O setor de tecnologia não tem como único alvo Vitória. Quando busca o desenvolvimento do segmento, é no Estado inteiro. A oportunidade que Vila Velha criou para a gente não elimina a possibilidade de investimento em outro local. Outros Estados fazem isso. Os projetos não são excludentes; na verdade, até se complementam, afirma o diretor do Sindinfo.

PARQUE

Além do núcleo de desenvolvimento para o parque tecnológico, o secretário Antônio Marcus disse que foram definidos zoneamentos em outras regiões, como no parque do Jacarenema, para atividades ligadas ao meio ambiente; em Alvorada, para empreendimentos imobiliários, prestadores de serviços de logística, economia criativa e comércio exterior; e nas imediações da BR 101, também para logística, mas a fim de absorver centros de distribuição e galpões para armazenamento.

Os núcleos são uma forma de zoneamento, cujos índices e condições são mais atraentes para determinadas atividades econômicas. Assim, pretendemos promover o desenvolvimento do município de forma mais disciplinada, o que ajuda a atrair investimentos, sinaliza o secretário de Desenvolvimento Urbano Antônio Marcus Machado.



