Vídeo que mostra geada não foi feito em Santa Maria de Jetibá

No vídeo, um homem aparece mostrando gelo em árvores, na grama e até mesmo em pés de couve-flor.

Gazeta Online

Publicado em 24 de julho de 2019 às 21:11

 - Atualizado há 6 anos

Vídeo que mostra gelo em Santa Maria de Jetibá é falso Crédito: Reprodução

Um vídeo de geada, associado a uma mensagem que circulou pelos grupos do Whatsapp, se espalhou nesta quarta-feira (24) com a informação de que o fenômeno teria acontecido na região de Alto Garrafão, em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo. O Gazeta Online apurou e a informação é falsa. No vídeo (veja abaixo), um homem aparece mostrando gelo em árvores, na grama e até mesmo em pés de couve-flor. 

O secretário de Agropecuária de Santa Maria de Jetibá, Egnaldo Andreatta, afirmou ter certeza de que as imagens não são no município. "Aqui em nossa região nunca deu gelo deste tipo", ressaltou.

> Em meio ao frio de pocar, o calor da solidariedade nas ruas do ES

De acordo com o Mapa de Temperatura do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a média mínima do município de Santa Maria de Jetibá em julho fica entre 10°C a 12°C.

Uma das suspeitas é de que ele tenha sido feito em Santa Catarina, no Sul do País, onde os termômetros chegaram a marcar -9,2°C em julho deste ano. Na ocasião, até uma cascata chegou a ficar congelada.

