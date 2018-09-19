Vídeo mostra destruição em apartamento incendiado em Vitória

Um vídeo obtido com exclusividade pelamostra como ficou destruído o apartamento localizado no Bairro República, em. Através das imagens é possível ver que móveis e eletrodomésticos foram totalmente queimados. Ofoi encontrado no banheiro da residência. Os pais da vítima foram levados para o Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra. O outro filho do casal, de 2 anos, foi encaminhado ao Hospital Infantil de Vitória.