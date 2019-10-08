Inovação e tecnologia

Vídeo mostra avião autônomo feito em parceria entre Ufes e Embraer

O teste aconteceu na última semana de agosto, na Unidade da Embraer em Gavião Peixoto, interior de São Paulo; veja

Publicado em 8 de outubro de 2019 às 15:38 - Atualizado há 6 anos

Aeronave autônoma realiza operação sem interferência humana Crédito: Embraer | Reprodução

Um vídeo divulgado nesta terça-feira (8) pela Embraer mostra a primeira aeronave autônoma do mundo realizando uma operação de taxiamento sem nenhuma interferência humana. O projeto foi realizado em conjunto com a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

O teste aconteceu na última semana de agosto em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo. A iniciativa da Embraer e da Ufes, que atuaram diretamente nas áreas de robótica autônoma e inteligência artificial do protótipo, resultou no teste e possibilitou que a aeronave realizasse sozinha a operação de taxiamento, se movimentando no solo por um trajeto previamente estabelecido.

Sem nenhuma interferência humana, o avião foi conduzido por um conjunto de sensores e imagens da tecnologia de sistemas autônomos pela pista de decolagem, área de táxi e pátio de forma totalmente independente, sem auxílio externo. Dentro da cabine de comando, um piloto acompanhou a operação caso houvesse alguma intercorrência, o que não aconteceu.

SEIS MESES TRABALHANDO JUNTOS

Pesquisadores da Ufes e da Embraer trabalharam juntos nos últimos seis meses em modelos matemáticos e computacionais de automação, desenvolvimento de softwares, hardwares, kit de sensores a laser, GPS e câmeras, bem como na integração dos sistemas na plataforma aeronáutica. O sistema autônomo de navegação terrestre foi testado em um simulador durante avaliações preliminares, antes da operação real.

Legacy 500 com modulo autônomo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Crédito: Reprodução / Embraer

“Nossa estratégia de desenvolvimento tecnológico em sistemas autônomos busca posicionar o País na vanguarda dos processos de inteligência artificial em diversas aplicações,” disse Daniel Moczydlower, vice-presidente executivo de Engenharia e Tecnologia, da Embraer.

De acordo com a empresa, o sistema integrado de inteligência artificial monitorou as condições externas e internas da aeronave, atuando de forma independente nos comandos de aceleração, direção e frenagem, e executou com precisão a movimentação pelo trajeto indicado.

Para Alberto Ferreira de Souza, professor da Ufes e coordenador do projeto, o sucesso do projeto dá um sentimento de orgulho e satisfação.

"Este sucesso demonstra a excelência do que vimos desenvolvendo na Ufes nestes últimos 10 anos nas áreas de veículos autônomos e inteligência artificial. Ele nos coloca mais uma vez na vanguarda científica nestas áreas no nível mundial. Fazer tudo isso em parceria com a Embraer nos enche de orgulho e satisfação" Alberto Ferreira de Souza Professor da Ufes e coordenador do projeto

PARCERIA

A Embraer afirma que a parceria com a Ufes, no âmbito de pesquisa e desenvolvimento pré-competitivo, busca acelerar o conhecimento das tecnologias de sistemas autônomos, por meio da implementação de processos mais ágeis de experimentação.

"A proposta de desenvolvimento científico de sistemas aeronáuticos autônomos, utilizando uma plataforma demonstradora de tecnologia, constitui um instrumento de pesquisa pré-competitiva eficaz e eficiente para aprendizado, capacitação e maturação das tecnologias antes da aplicação em produtos futuros ou desenvolvimento de novos segmentos de mercado", declarou a empresa.

Aeronave autônoma realiza operação sem interferência humana Crédito: Embraer | Reprodução

A Embraer disse, ainda, que iniciativas como esta — combinadas com políticas de incentivo de longo prazo — podem potencializar, por exemplo, a capacidade do Brasil de viabilizar uma nova era da mobilidade aérea mais acessível à população.

OUTRAS UNIVERSIDADES

A Embraer aposta no modelo de inovação aberta e mantém colaboração com dezenas de universidades e centros de pesquisa no Brasil e no exterior. Entre os destaques estão as parcerias de longo prazo com instituições como a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), as Fundações de Amparo à Pesquisa dos estados de Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais (Fapesc, Fapesp e Fapemig, respectivamente) e a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), que são fundamentais para diminuir a distância entre a comunidade científica e as necessidades da indústria.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

