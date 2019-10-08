Embraer e Ufes realizam primeiro teste de aeronave autônoma do mundo

Legacy 500 com modulo autônomo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Crédito: Reprodução / Embraer

Uma cooperação científica e tecnológica envolvendo a Embraer e a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) resultou no primeiro teste de uma aeronave autônoma no Brasil. A iniciativa bem-sucedida possibilitou que um protótipo realizasse sozinho a operação de taxiamento, movimentando-se em solo por um trajeto previamente estabelecido e sem interferência humana.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Alberto Ferreira de Souza - 08-10-19

A aeronave usada no teste foi modelo Legacy 500 que atuou de forma autônoma pela pista de decolagem, área de táxi e pátio, totalmente independente, ou seja, sem auxilio externo, como conta em entrevista à CBN Vitória o professor do Departamento de Informatica da Ufes e Pós-doutor em Ciência da Computação, Alberto Ferreira de Souza, coordenador do projeto na universidade.