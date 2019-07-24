Home
Vídeo: imagens de drone mostram erosão em Meaípe, Guarapari

Com um drone, o internauta Ramon Belga fez imagens da situação em que se encontra a rodovia

Publicado em 24 de julho de 2019 às 00:59

 - Atualizado há 6 anos

A erosão causada pela força da água do mar tem provocado estragos na Praia de Meaípe, em Guarapari. Na tarde do último domingo (21), parte da rodovia ES 060, na região de Porto Grande, cedeu. A situação se agravou por conta da ressaca no mar que atinge o Litoral do Espírito Santo nos últimos dias, mas o problema da erosão se arrasta há 22 anos e tem preocupado comerciantes e moradores. O internauta Ramon Belga fez imagens com um drone ao longo da região para mostrar a situação.

