Vídeo de vitrine de loja inundada foi registrado no ES?

Um vídeo que está circulando em diversas páginas no Facebook e também no WhatsApp mostra a vitrine de uma loja sendo inundada com a mensagem de que o fato teria sido registro em um shopping de Vitória. A gravação começou a circular justo nesta segunda-feira (18), quando foram registrados 88 milímetros de chuva no intervalo de 12 horas na capital capixaba. Mas, afinal, será que essa gravação foi realmente feita por aqui?