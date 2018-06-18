Vídeo de vitrine de loja inundada foi registrado no ES?

Um vídeo que está circulando em diversas páginas no Facebook e também no WhatsApp mostra a vitrine de uma loja sendo inundada com a mensagem de que o fato teria sido registro em um shopping de Vitória. A gravação começou a circular justo nesta segunda-feira (18), quando foram registrados 88 milímetros de chuva no intervalo de 12 horas na capital capixaba. Mas, afinal, será que essa gravação foi realmente feita por aqui?
Bastou uma simples pesquisa na internet para descobrir que não. Esse vídeo não foi feito em Vitória, muito menos é recente. O fato ocorreu em abril deste ano, no Shopping Recife, em Pernambuco. Na época, a assessoria do shopping explicou que a tubulação de água teria rompido e causado o transtorno à loja.
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