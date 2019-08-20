Home
>
Grande Vitória
>
Vídeo de obra em BR entre ES e MG aponta trecho enganoso em descrição

Vídeo de obra em BR entre ES e MG aponta trecho enganoso em descrição

A gravação verdadeira mostra trechos da rodovia entre Nova Era e Antônio Dias. Na descrição enganosa, o local é apresentado como sendo entre Belo Horizonte e João Monlevade