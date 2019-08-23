Home
Vídeo de índia sobre incêndio em reserva foi gravado em MG e não é atual

As descrições segundo as quais a gravação tem relação com as queimadas na região amazônica são enganosas, pois o vídeo foi feito na aldeia Naô Xohã, em Minas Gerais