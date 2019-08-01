Bilhete único metropolitano

Viana é o primeiro destino do Ônibus Itinerante para adquirir o CartãoGV

O ônibus irá atender locais que ainda há possuem terminais ou pontos para conseguir o novo cartão

Publicado em 1 de agosto de 2019

Cartão GV é inaugurado no Palácio Anchieta, em Vitória Crédito: Divulgação

Durante o lançamento do CartãoGV, que aconteceu no Palácio Anchieta nesta quarta-feira (31), o Governo do Estado anunciou também o lançamento de um Ônibus Itinerante que irá atender regiões onde não há terminais. O primeiro município a ser atendido será Viana.

O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, também anunciou estudos avançados para a construção do primeiro terminal no município e afirma que o Ônibus Itinerante deve oferecer melhores condições de circulação às pessoas.

“Viana ainda não possui terminal de Transcol. Precisamos ampliar a capacidade de atendimento, oferecendo melhores condições de circulação para a população desse município. Essa será uma grande conquista para Viana”, afirmou.

CARTÃO GV

O Bilhete Único Metropolitano, chamado de Cartão GV, poderá ser usado nos coletivos do sistema Transcol e nos ônibus municipais de Vitória e de Vila Velha. É a primeira vez no Brasil que um mesmo modelo de cartão será usado para todos tipos de funcionalidade: gratuidade, idosos, estudantes e outros.

Durante coletiva de imprensa que aconteceu no Palácio Anchieta, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (31), foi explicado que, a partir desta quinta-feira (1º), quem ainda não tem vale transporte e for adquirir, recebe o novo modelo, mas quem possui os cartões antigos e fizeram a validação dentro dos coletivos Transcol e Municipais, poderá usá-lo normalmente, já que terão a mesma função do novo. A validação nos ônibus Transcol ocorreu em maio e nos ônibus municipais acontecem até o dia 16 de agosto. Nesse processo, o passageiro passa o cartão em dois validadores dentro do coletivo. No Transcol, 99% de um universo de 400 mil cartões fizeram esse processo. Nos ônibus municipais de Vitória e Vila Velha, cuja validação ocorre até o dia 16 de agosto, 30 mil cartões já foram validados de um total de 70 mil.

O Cartão GV começa agora a ser usado nos ônibus do Transcol e, a partir do dia 1º de setembro, nos coletivos municipais de Vitória e Vila Velha, mas ainda não há integração tarifária, prevista apenas para o ano que vem. Ou seja, o passageiro ainda vai ter que pagar duas passagens pra utilizar os dois sistemas (municipal e Transcol).

O governador Renato Casagrande destacou que a criação do cartão é um passo importante para a integração de todo o sistema de transporte público da região metropolitana. "É mais um passo. Na hora que você incorpora tecnologia a esse cartão, permite que a gente utilize esse cartão no sistema Transcol, daqui a pouco (a partir de setembro) nos sistemas municipais de Vitória e Vila Velha. Com o funcionamento do aquaviário, também com o aquaviário. As prefeituras também vão poder incorporar as bicicletas compartilhadas", acrescenta o governador.

Outra novidade são os locais para compra e recarga do cartão. Antes, era possível realizar o cadastro e solicitar o cartão apenas em cinco locais na Grande Vitória. Agora serão mais de 50 pontos de compra e recarga (confira lista abaixo). Em setembro, também estará disponível a recarga pelo site e aplicativo.

O secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, disse que o objetivo da medida é incentivar os passageiros a trocarem o pagamento em dinheiro pelo cartão, o que diminuiria os riscos de assalto dentro dos coletivos e também reduziria o tempo de embarque dos usuários.

"É um segundo pra passar o cartão. Não tem necessidade de esperar troco. Isso acelera não só aquele ônibus, mas a fila de ônibus que vem atrás. Então, esse cartão vai trazer transparência para o sistema. É uma série de benefícios que o cartão vai trazer para a população", ressalta.

Segundo a secretaria de Mobilidade e Infraestrutura, 50% dos passageiros do Transcol ainda pagam a passagem em dinheiro.

O Cartão GV pode ser adquirido em vários pontos de venda e recarga, como os terminais do Transcol e Farmácias. A lista dos pontos se encontra no site: www.cartaogv.com.br.

No site do cartão, ainda faltam informações que devem ser publicadas até o funcionamento do passe, mas já é possível tirar algumas dúvidas, como o que acontece em caso de roubo ou extravios. Em situações assim, o saldo do cartão será recuperado assim que for bloqueado.

A previsão é que o novo sistema de transporte entre em operação em 2020, onde o passageiro poderá usar o mesmo cartão para o transporte no aquaviário, no Bike GV e também no transporte municipal de Vitória.

FORMAS DE AQUISIÇÃO E RECARGA

Veja abaixo o cronograma do Cartão GV

A partir do dia 01/08

Postos de aquisição de cartão e Recarga

Loja Central - Reta da Penha - Vitória

Loja Ufes - Campus Goiabeiras - Vitória

Loja Terminal Jacaraípe - Serra

Loja Terminal Laranjeiras - Serra

Loja Terminal Vila Velha - Vila Velha

Loja Terminal Ibes - Vila Velha

Loja Terminal Campo Grande – Cariacica

43 Farmácias da Rede Farmes - lista disponível no site (recarga) www.cartaogv.com.br

A partir do dia 16/08

Autoatendimento nos Terminais para recarga

Terminal Vila Velha;

Terminal Campo Grande;

Terminal Jacaraípe,

Terminal Laranjeiras;

Terminal Ibes,

Terminal Jardim América,

Terminal Itacibá

Terminal Carapina

Rodoviária de Vitória

25 agentes de venda distribuídos nos terminais para recarga

Fim do processo de migração nos coletivos Urbanos (municipais)

A partir do dia 31/08

Mais postos de aquisição de cartão e recarga

Terminal Jardim América - Cariacica

Terminal Itacibá - Cariacica

Terminal Carapina - Serra

Ônibus Itinerante – aquisição de cartões e recarga. Vários Bairros – iniciando por Viana, que hoje não conta com Terminal

Mais pontos de Recarga (Auto atendimento)

Shopping Praia da Costa;

Shopping Mestre Álvaro;

Shopping Moxuara;

Shopping Monserrat;

Shopping Boulevard VV;

Shopping Norte Sul

Shopping Vila Velha;

Recarga online para cidadão e estudante (passe escolar 50%)

Ônibus Itinerante – aquisição de cartões e recarga, iniciando por Viana

Função débito e crédito para recarga nas Lojas, ATMs e site

Recarga no App ÔnibusGV

Início de 2020

Integração tarifária entre os sistemas Transcol e Urbanos

