Viana é o primeiro destino do Ônibus Itinerante para adquirir o CartãoGV

Durante o lançamento do CartãoGV, que aconteceu no Palácio Anchieta nesta quarta-feira (31), o Governo do Estado anunciou também o lançamento de um Ônibus Itinerante que irá atender regiões onde não há terminais. O primeiro município a ser atendido será Viana.
O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, também anunciou estudos avançados para a construção do primeiro terminal no município e afirma que o Ônibus Itinerante deve oferecer melhores condições de circulação às pessoas.
“Viana ainda não possui terminal de Transcol. Precisamos ampliar a capacidade de atendimento, oferecendo melhores condições de circulação para a população desse município. Essa será uma grande conquista para Viana”, afirmou.
CARTÃO GV
O Bilhete Único Metropolitano, chamado de Cartão GV, poderá ser usado nos coletivos do sistema Transcol e nos ônibus municipais de Vitória e de Vila Velha. É a primeira vez no Brasil que um mesmo modelo de cartão será usado para todos tipos de funcionalidade: gratuidade, idosos, estudantes e outros.
Durante coletiva de imprensa que aconteceu no Palácio Anchieta, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (31), foi explicado que, a partir desta quinta-feira (1º), quem ainda não tem vale transporte e for adquirir, recebe o novo modelo, mas quem possui os cartões antigos e fizeram a validação dentro dos coletivos Transcol e Municipais, poderá usá-lo normalmente, já que terão a mesma função do novo. A validação nos ônibus Transcol ocorreu em maio e nos ônibus municipais acontecem até o dia 16 de agosto. Nesse processo, o passageiro passa o cartão em dois validadores dentro do coletivo. No Transcol, 99% de um universo de 400 mil cartões fizeram esse processo. Nos ônibus municipais de Vitória e Vila Velha, cuja validação ocorre até o dia 16 de agosto, 30 mil cartões já foram validados de um total de 70 mil.
O Cartão GV começa agora a ser usado nos ônibus do Transcol e, a partir do dia 1º de setembro, nos coletivos municipais de Vitória e Vila Velha, mas ainda não há integração tarifária, prevista apenas para o ano que vem. Ou seja, o passageiro ainda vai ter que pagar duas passagens pra utilizar os dois sistemas (municipal e Transcol).
O governador Renato Casagrande destacou que a criação do cartão é um passo importante para a integração de todo o sistema de transporte público da região metropolitana. "É mais um passo. Na hora que você incorpora tecnologia a esse cartão, permite que a gente utilize esse cartão no sistema Transcol, daqui a pouco (a partir de setembro) nos sistemas municipais de Vitória e Vila Velha. Com o funcionamento do aquaviário, também com o aquaviário. As prefeituras também vão poder incorporar as bicicletas compartilhadas", acrescenta o governador.
Outra novidade são os locais para compra e recarga do cartão. Antes, era possível realizar o cadastro e solicitar o cartão apenas em cinco locais na Grande Vitória. Agora serão mais de 50 pontos de compra e recarga (confira lista abaixo). Em setembro, também estará disponível a recarga pelo site e aplicativo.
O secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, disse que o objetivo da medida é incentivar os passageiros a trocarem o pagamento em dinheiro pelo cartão, o que diminuiria os riscos de assalto dentro dos coletivos e também reduziria o tempo de embarque dos usuários.
"É um segundo pra passar o cartão. Não tem necessidade de esperar troco. Isso acelera não só aquele ônibus, mas a fila de ônibus que vem atrás. Então, esse cartão vai trazer transparência para o sistema. É uma série de benefícios que o cartão vai trazer para a população", ressalta.
Segundo a secretaria de Mobilidade e Infraestrutura, 50% dos passageiros do Transcol ainda pagam a passagem em dinheiro.
O Cartão GV pode ser adquirido em vários pontos de venda e recarga, como os terminais do Transcol e Farmácias. A lista dos pontos se encontra no site: www.cartaogv.com.br.
No site do cartão, ainda faltam informações que devem ser publicadas até o funcionamento do passe, mas já é possível tirar algumas dúvidas, como o que acontece em caso de roubo ou extravios. Em situações assim, o saldo do cartão será recuperado assim que for bloqueado.
A previsão é que o novo sistema de transporte entre em operação em 2020, onde o passageiro poderá usar o mesmo cartão para o transporte no aquaviário, no Bike GV e também no transporte municipal de Vitória.
FORMAS DE AQUISIÇÃO E RECARGA
Veja abaixo o cronograma do Cartão GV
A partir do dia 01/08
Postos de aquisição de cartão e Recarga
Loja Central - Reta da Penha - Vitória
Loja Ufes - Campus Goiabeiras - Vitória
Loja Terminal Jacaraípe - Serra
Loja Terminal Laranjeiras - Serra
Loja Terminal Vila Velha - Vila Velha
Loja Terminal Ibes - Vila Velha
Loja Terminal Campo Grande – Cariacica
43 Farmácias da Rede Farmes - lista disponível no site (recarga) www.cartaogv.com.br
A partir do dia 16/08
Autoatendimento nos Terminais para recarga
Terminal Vila Velha;
Terminal Campo Grande;
Terminal Jacaraípe,
Terminal Laranjeiras;
Terminal Ibes,
Terminal Jardim América,
Terminal Itacibá
Terminal Carapina
Rodoviária de Vitória
25 agentes de venda distribuídos nos terminais para recarga
Fim do processo de migração nos coletivos Urbanos (municipais)
A partir do dia 31/08
Mais postos de aquisição de cartão e recarga
Terminal Jardim América - Cariacica
Terminal Itacibá - Cariacica
Terminal Carapina - Serra
Ônibus Itinerante – aquisição de cartões e recarga. Vários Bairros – iniciando por Viana, que hoje não conta com Terminal
Mais pontos de Recarga (Auto atendimento)
Shopping Praia da Costa;
Shopping Mestre Álvaro;
Shopping Moxuara;
Shopping Monserrat;
Shopping Boulevard VV;
Shopping Norte Sul
Shopping Vila Velha;
Recarga online para cidadão e estudante (passe escolar 50%)
Ônibus Itinerante – aquisição de cartões e recarga, iniciando por Viana
Função débito e crédito para recarga nas Lojas, ATMs e site
Recarga no App ÔnibusGV
Início de 2020
Integração tarifária entre os sistemas Transcol e Urbanos
