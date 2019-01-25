Bicicletas Compartilhadas

Viagens em sistemas de aluguel de bicicletas cresce no verão

Em Vila Velha, a administração municipal contabiliza 50% de crescimento no número de viagens por dia durante o período. Já em Vitória, janeiro deve registrar 36% mais viagens do que o mês de dezembro.

Publicado em 25 de janeiro de 2019 às 17:20 - Atualizado há 6 anos

Estação do 'Bike Vitória' na orla da Praia de Camburi. Número de viagens em janeiro é 36% maior que em dezembro. Crédito: José Carlos Schaeffer

As prefeituras de Vitória e Vila Velha estão registrando aumento nas viagens dos serviços de bicicleta compartilhada neste verão. No município canela-verde, a administração municipal contabiliza 50% de crescimento no número de viagens por dia durante o período. Já na Capital, janeiro deve registrar 36% mais viagens do que o mês de dezembro.

Em Vila Velha, são registradas 2400 viagens por dia no 'Bike VV'. No verão, este número subiu pela metade: são 18 viagens por cada bicicleta, totalizando 3600 por dia. O secretário de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, Oberacy Emmerich, afirma que o aumento é reflexo das mudanças durante o fim de 2018 e o início de 2019.

“A movimentação de verão faz com que as pessoas utilizem outros meios de transporte. A quantidade de veículos aumenta, então as pessoas não querem ficar no trânsito, evitam ir para o trabalho de carro, usam outros transportes e a bicicleta hoje é um transporte alternativo importante para que as pessoas utilizem para o trabalho e não só para o lazer”, explicou.

Estação do 'Bike VV' na Praia da Costa. Número de viagens subiu 50% no verão. Crédito: José Carlos Schaeffer

São 20 estações com 10 bicicletas cada, totalizando 200 bikes espalhadas pela cidade. Segundo o secretário, até julho deste ano o sistema deve receber uma ampliação no número de estações e bicicletas, para atender regiões ainda não contempladas.

“A gente espera até julho deste ano ainda. Ampliar para que o interior da cidade também seja contemplado. É bom salientar que o estudo tem que ser feito para que as pessoas façam esse transporte com segurança. Então, nós temos que ampliar e melhorar a qualidade das nossas ciclovias. A que vai da praia até a Glória já foi revitalizada. Já é um sinal de que nós estamos melhorando muito a nossa logística para o uso de bicicletas”, destacou.

Vitória

Na capital, são registradas 900 viagens por dia no 'Bike Vitória'. Este número deve aumentar neste mês de janeiro: 36% a mais do que dezembro. Segundo o prefeito da Capital, Luciano Rezende, a característica geográfica da cidade é um dos motivos para os bons números do serviço.

“Vitória é uma cidade com grande parte do território plano, uma cidade pequena. Nós atravessamos a cidade de Vitória em 20km, de ponta a ponta. Essa é a maior distância percorrida para atravessar a cidade. Em cidades maiores, você faz trajetos de 40, 50, as vezes 100 km dentro da cidade”, destacou.

Os moradores têm 30 estações disponíveis na cidade, sendo 27 estações de bicicletas convencionais, e três estações de bikes infantis. São aproximadamente 300 bicicletas, e de acordo com o prefeito, mais 100 devem ser implantadas ainda no primeiro semestre deste ano.

Passageiros aprovam, mas pedem melhorias

A recepcionista Bruna Tambara, 25, utiliza as bicicletas todos os dias em Vila Velha para ir e voltar do trabalho. Ela elogia a qualidade do equipamento mas pede mais bikes e uma melhoria no sistema.

“Desde quando eu uso, há duas ou três semanas, nunca peguei bicicleta em péssimo estado, sempre estão com pneus e freios muito bons. Acho que precisa mais de repor as unidades, principalmente em Coqueiral de Itaparica. A estação da praça sempre está sem bicicletas no horário em que o pessoal vai para o trabalho. A plataforma sai do ar com muita frequência nos horários de pico, a gente não consegue desbloquear as bicicletas”, disse.

Usuário do 'Bike Vitória', o ator Ritieli Cardoso reclama de má conservações de bicicletas Crédito: José Carlos Schaeffer

O ator Ritieli Cardoso, 31, que utiliza o serviço todos os dias, diz que precisam ser implantadas mais estações e bicicletas na cidade. Ele reclama do estado de conservação de algumas e da demora para os equipamentos serem removidos.

“Corrente caindo, pedal mascando. Agora a pouco vim numa bike que não tinha a campainha. A gente reclama dos problemas da bike, eles falam que tem quatro horas para o técnico resolver. Em quatro horas, outro usuário já pegou a bike quebrada e volta a usar, se prejudica”.

Fiscalização

Perguntado sobre os problemas relatados, o prefeito de Vitória afirmou que a satisfação dos usuários no sistema é maior que 90%, e que essas são situações não pontuais. Em caso de não solução do problema, o prefeito pede os usuários entrem em contato pelo Fala Vitória 156.

“Nós temos manutenção diária e permanente das bicicletas. Qualquer alteração, as bicicletas são retiradas e são colocadas bicicletas em condição. Nós temos feito uma fiscalização enorme. Peço para que as pessoas ao localizarem algum problema nos falem, porque a troca é imediata. Nós podemos ter uma ou outra situação que não é adequada. Para isso, eu peço que as pessoas façam o registro no 156, para que a prefeitura possa avaliar se os reparos foram feitos, porque não foram feitos e para tomar providências”, explicou.

Já em Vila Velha, o secretário Oberacy Emmerich disse que a empresa está sendo eficaz na manutenção das bicicletas e que não estão sendo registradas reclamações de má conservação. Quanto à situações de vandalismo, ele explica que a prefeitura está fiscalizando e quem for flagrado vai responder pelos atos.

“Todas as depredações são comunicadas. A Guarda Municipal está presente nestas áreas. Existem as câmeras de videomonitoramento que filmam, então as imagens ficam disponíveis para a empresa, a gente encaminha para a Polícia Civil. Tudo é investigado. A pessoa que for pega ou que a imagem flagrar ela fazendo alguma depredação ela vai responder por isso”.

Preços

As plataformas para uso do 'Bike Vitória' e 'Bike VV' estão disponíveis nas lojas de aplicativos para smartphone. Em Vitória, há três modalidades de uso. São passes diários, que custam R$ 6,70, mensais, no valor de R$ 13,40 e anuais, com preço de R$ 83,75.

Já o 'Bike VV', possui quatro modalidades: o diário, com preço de R$ 5,40; o passe para três dias, com custo de R$ 8,10; o mensal por R$ 10,80 e o anual, com preço de R$ 67,50. Os usuários também podem adquirir um cartão no ponto de venda físico, localizado na rua Horizonte, 12, Residencial Coqueiral, de segunda à sexta, de 13h às 17h.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta