Veja roteiro de festas juninas na Grande Vitória

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Basta entrar no mês de junho que a espera pelas festas de São João começa. A temporada das tradicionais festas juninas mal começou e já promete ser animada na Grande Vitória. Escolas, comunidades católicas, faculdades e shoppings vão promover eventos para todos os públicos. As festas vão das mais tradicionais às mais moderninhas.

A programação se estende até o mês de julho em locais fechados ou na rua, O que não falta nessa época é animação! Os eventos prometem estar recheados de comidas e bebidas típicas, como quentão, canjica, pipoca e amendoim doce.

Essa época também tem um toque especial com as danças típicas e bandas de forró. Os casais de braços dados e organizados em filas, fazem movimentos de ida em volta, trocam de par e respondem às ordens de uma pessoa que puxa toda a quadrilha.

SÁBADO

Muitas atrações acontecem neste sábado (9), como na Escola Monteiro, na Enseada do Suá, em Vitória. Funcionários, professores e alunos se reuniram para organizar o evento. Quem está ansiosa é a estudante Clara Alcântara Rodrigues, de 9 anos.

Ele estuda há quatro anos na escola e sempre participou das festividades. Eu brinco, danço, é super animado. Meus colegas também vão dançar, estou ansiosa participar da quadrilha e dançar com o Felipe, afirma.

Alguns tradicionais eventos que acontecem no Estado ainda estão sem data definida, como o 30° Arraiá da Cidade - Festa de São João, no Sambão do Povo. No ano passado, o evento reuniu 19 grupos de quadrilhas de vários municípios, shows e comidas típicas.

Para os amantes dessa época pra lá de esperada, só resta ficar de olho na programação para curtir todas as festas juninas possíveis.

Confira o roteiro:

VITÓRIA





1° Aurraiá PET

Data: 10 de junho, às 18 horas

Local: Praça dos Namorados - Av. Saturnino de Brito, 1075 - Praia do Canto, Vitória

Arquitetura da Dança

Data: 16 de junho, às 21 h

Local: Arquitetura da Dança - R. Belmiro Teixeira Pimenta, 151, Jardim Camburi, Vitória

Atração: Legado DLuiz

12° Arraiá da FDV

Data: 30 de junho, às 22h

Local: Ilha Shows - Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória

Atração: DJ FLYP, Som de Fogueira, DJ Bero Costa, Eder e Alan, DJ Lindão e Firejack

Ingresso: R$ 30 a R$ 50

VILA VELHA

7° Arraiá da Escola Santa Paula

Data: 15 de junho, às 18 h

Local: Escola Santa Paula- Ilha das Flores, Rua Um, 216, Vila Velha

Arraiá do Rock 2018

Data: 16 de junho, às 22h

Local: Correria Music Bar - Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha

Atrações: Touro Mecânico, Quentão e Pipoca (gratuito), Decoração Temática. Bandas: Manos Crazy - Cover Mamonas Assassinas, Blinkarasso - Cover Blink 182, Truque Sujo - Cover Offspring, Renegades Of Funk - Cover Rage Against The Machine.

Ingresso R$15 (Entrada franca para quem estiver a caráter)

Arraiá - Sara Nossa Terra

Data: 23 de junho, às 19h

Local: Sara Nossa Terra - Rua Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha

Atrações: comidas típicas

SERRA

Arraial da Serra 2018

Data: 16 de junho, às 19 h

Local: Rua da Água, 107, Serra

Atrações: quadrilha de adulto, shows, comidas típicas, brincadeiras e bingo

Arraiá Minds Serra

Data: 20 de junho, às 18h30

Local: Minds - Av. Central, 328, Serra

Atrações: comidas típicas, brincadeiras e concurso caipira

Ingresso: R$10

CARIACICA

10° Festa Da Galeria - Arraiá Do Albino

Data: 16 de junho, às 20h

Local: Rua Da Galeria, Flexal 2, Cariacica

Atrações: comidas típicas, pescaria, correio do amor, artesanato, quadrilha e música ao vivo com Fabiano Pizadinha

Arraiá Di Pae João

Data: 24 de junho, às 12h

Local: Fraternidade Tabajara - Rodovia Governador José Henrique Sette, Tabajar, Cariacica