Veja quais pontos de alagamento na Grande Vitória dão nó no trânsito

Alagamento em Vila Velha - Editoria: Cidades Crédito: Vitor Jubini

Basta a chuva apertar um pouco que alguns pontos da Grande Vitória ficam com o acesso comprometido. São ruas, avenidas e rodovias que geralmente alagam na Grande Vitória e, muitas vezes, atrapalham o fluxo de trânsito, causando congestionamento e dificultando a saída das pessoas de casa para realizar as tarefas do dia a dia.

A GAZETA mapeou quais são os pontos que alagam constantemente com base nas informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Defesa Civil e reportagens já realizadas.

Segundo o inspetor da PRF, Valdo Lemos, há problemas recorrentes em rodovias federais, principalmente em dois pontos da BR 101 em Viana: no km 298 e km 392. Isso causa uma série de problemas porque atrapalha o fluxo do trânsito e gera congestionamento, as pessoas ficam retiras no trânsito por muito tempo, pontuou. Confira quais são os pontos de alagamento que sempre causam transtornos no trânsito:

VITÓRIA

CARIACICA

SERRA

RODOVIA FEDERAL

VIANA

VILA VELHA

OUTRO LADO

Procurada, a Prefeitura de Vila Velha vai disponibilizar toda a estrutura para execução de obras, fruto do convênio do Governo Estadual com o Governo Federal, de obras de macrodrenagem, além da construção de duas estações de bombeamento nos bairros de Cobilândia e Aribiri, com previsão para início ainda este ano. São realizados ainda serviços de limpeza urbana nos bairros com varrição, capina, limpeza de superfície dos canais e podas de árvores em todas as regiões da cidade, além de serviços de desobstrução de bueiros e caixas-ralo que ajudam na drenagem das águas das chuvas.

Na Serra, de acordo com a Defesa Civil, nas chuvas dos últimos meses não houve registro de alagamento na rua Nelcy Lopes Vieira, na Avenida Norte-Sul, próximo ao Parque da Cidade, e no Bairro das Laranjeiras. Foi entregue ainda, recentemente, uma grande obra para reduzir os alagamentos na região de Jacaraípe, onde está situado Bairro das Laranjeiras, de acordo com o município. A dragagem do Rio Jacaraípe teve investimentos de R$ 15 milhões. O rio estava assoreado e tinha apenas cinco metros de largura em alguns pontos. Agora, com 30 metros, o rio ganhou mais vazão, evitando alagamentos.

Ainda em Bairro das Laranjeiras, a prefeitura está realizando obra de drenagem e pavimentação na Rua São Paulo. O trabalho de limpeza é realizado com frequência nos locais citados, principalmente o de desobstrução de galerias. A prefeitura já encontrou em galerias até mesmo caixas d'água, roupas, móveis, entre outros itens.

A Eco101 informou que possui equipes que monitoram durante todo o ano os dispositivos de drenagem existentes ao longo da BR-101-ES. Além disso, em caso de acumulados de chuva, equipes de conservação ficam de prontidão para atuar em ocorrências emergenciais com o objetivo de garantir a segurança, limpeza da pista e trafegabilidade aos usuários.

O coordenador da Defesa Civil de Vitória, Jonathan Jantorno, explicou que o município tem estrutura para dar vazão a 67 mm de chuva por hora. Segundo ele, no domingo (1º), a cidade alcançou a marca de 101 mm de água. Em período de chuva intensa, um plano de contingência é acionado pelo município.

"Temos quatro estações de bombamento e uma galeria de armazenamento na região de Maruípe que consegue dar vazão ao nível de água com algumas horas assim que cessa o volume de chuva de alta intensidade. O município está em conversa com o governo do Estado para construir um reservatório na região da César Hilal, como proposta de reduzir os impactos da chuva na região", afirma.

Em relação às complicações que os alagamentos causam no trânsito, Jantorno citou que o aplicativo Vitoria Online emite alerta com informações sobre o trânsito. De acordo com o coordenador, a Guarda Municipal também é direcionada aos pontos críticos para reorganizar percursos e orientar os condutores de veículos.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES) não respondeu no tempo estipulado pela reportagem. A matéria será atualizada assim que o órgão der um retorno.