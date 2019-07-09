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Inverno

Veja as regiões onde fez mais frio no ES na madrugada desta terça

A menor de todas foi no distrito de Aracê, em Domingo Martins, que marcou 3°C, segundo informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper)
Michelli Boza

Michelli Boza

Publicado em 

09 jul 2019 às 14:12

Publicado em 09 de Julho de 2019 às 14:12

1,5°C e geada no distrito de Aracê, em Domingos Martins Crédito: Vagner Uliana
A frente fria sobre o Espírito Santo fez com que muitas regiões do Espírito Santo registrassem as menores temperaturas do ano durante a madrugada desta terça-feira (9). A menor de todas foi no distrito de Aracê, em Domingo Martins, que marcou 3°C, segundo informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Outras 16 localidades também tiveram as madrugadas mais frias do ano até o momento.
O morador do distrito de Aracê, Vagner Uliana, registrou uma temperatura ainda mais baixa que o Incaper às 6h desta terça-feira. A marca de 1,5°C veio com uma geada que deixou a região das montanhas esbranquiçada.
> Com 13,5ºC, Vitória registra novo recorde de frio nesta terça-feira
"Há muitos anos que a gente não registrava uma temperatura assim, deve fazer uns cinco anos ou mais. E até umas 9h o termômetro estava marcado 10°C", afirma.
Outras 16 localidades do ES também marcaram a menor temperatura do ano até agora neste inverno que promete ser de poucas ondas de frio. Apesar disso, o Incaper explica que os registros não podem ser considerados recordes anuais justamente por se tratar de uma estação em que o frio predomina, por isso podem haver quedas ainda maiores ao longo do período.
1,5°C e geada no distrito de Aracê, em Domingos Martins Crédito: Vagner Uliana
Confira a lista de locais que tiveram as madrugadas mais frias do ano até agora no ES
Aracê 3°C
Venda Nova do Imigrante 5,5°C
Iuna 7,2°C
Afonso Claudio 9,7°C
Marilândia 10,2°C
Cachoeiro de Itapemirim 10,8°C
Sooretama 10,9°
Alegre 11,5°C
Nova Venécia 12,9°C
Ecoporanga 13°C
Mucurici °C
Alfredo Chaves 13,1°C
Vitoria 13,5°C
Linhares 13,8°C
Pinheiro 14,2°C
Vila Velha 14,3°C
São Mateus 14,6°C
O QUE É A GEADA
O Climatempo explica que a geada que se forma e deixas as plantas esbranquiçadas é comum parra regiões serranas e acontece por conta do frio intenso. Ela não cai do céu, se forma quando a temperatura muito baixa congela o orvalho, deixando as plantas com aspecto de nevadas, esbranquiçadas.
 

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