Túmulos quebrados e ossada exposta no Cemitério de Santa Inês

No Cemitério de Santa Inês, em Vila Velha, vários túmulos estão abertos ou com as tampas de pedra quebradas. A prefeitura promete fazer obras no local Crédito: Ricardo Medeiros

Tampas e lajes de túmulos quebrados, além de ossadas aparentes, são comuns no Cemitério de Santa Inês, o maior de Vila Velha. Com a proximidade do Dia de Finados, na próxima sexta-feira, o local deve receber familiares de mortos que estão lá enterrados e a falta de estrutura do cemitério revolta quem o visita.

O mecânico Iomar Lopes Santana, 52 anos, é uma das pessoas que costuma ir até o local. Ele conta que já viu ossadas expostas e que, há um ano, teve a mãe sepultada no cemitério e a situação já era ruim.

Naquela época, se viam túmulos quebrados e má estrutura. Estava do mesmo jeito que está hoje, com túmulo quebrado, tendo que passar em cima dos outros túmulos para enterrar, correndo o risco de estragar a tampa e cair dentro de covas, relembra.

De lá para cá, não houve muitas mudanças. As coisas só melhoram quando Finados se aproxima, mas ainda assim é muito pouco, porque a única coisa com a qual se importam é com a limpeza, e esquecem de olhar para o resto dos problemas, destaca.

MEDIDAS

A Secretária Municipal de Serviços Urbanos, Marizete Silva, admite que a situação está precária. Ela diz, entretanto, que medidas já estão sendo tomadas. Há um plano de médio a longo prazo para resolver esse impasse.

Além de cobrir ossadas e criar uma rotina de limpeza para o local, a secretaria está trabalhando em uma licitação para ampliar o número de vagas para sepultamento sem interferir no espaço horizontal. Para tanto, visa a construção de ossários e muros com nichos que retenham os restos mortais.

O mecânico Iomar Lopes Santana diz que o Cemitério de Santa Inês, em Vila Velha, sempre tem túmulos em má situação. Crédito: Riicardo Medeiros

Essas obras devem ocorrer antes de notificarmos as famílias sobre as opções. Caso não queiram colocar as ossadas nos ossários ou nichos, que seriam responsabilidade da prefeitura, devem se comprometer a fazer reforma e manutenção dos túmulos. Assim, esperamos resolver o problema das más condições.