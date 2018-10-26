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Vila Velha

Túmulos quebrados e ossada exposta no Cemitério de Santa Inês

Falta de manutenção e estrutura precária são problemas antigos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2018 às 01:48

Publicado em 26 de Outubro de 2018 às 01:48

No Cemitério de Santa Inês, em Vila Velha, vários túmulos estão abertos ou com as tampas de pedra quebradas. A prefeitura promete fazer obras no local Crédito: Ricardo Medeiros
Tampas e lajes de túmulos quebrados, além de ossadas aparentes, são comuns no Cemitério de Santa Inês, o maior de Vila Velha. Com a proximidade do Dia de Finados, na próxima sexta-feira, o local deve receber familiares de mortos que estão lá enterrados e a falta de estrutura do cemitério revolta quem o visita.
O mecânico Iomar Lopes Santana, 52 anos, é uma das pessoas que costuma ir até o local. Ele conta que já viu ossadas expostas e que, há um ano, teve a mãe sepultada no cemitério e a situação já era ruim.
Naquela época, se viam túmulos quebrados e má estrutura. Estava do mesmo jeito que está hoje, com túmulo quebrado, tendo que passar em cima dos outros túmulos para enterrar, correndo o risco de estragar a tampa e cair dentro de covas, relembra.
De lá para cá, não houve muitas mudanças. As coisas só melhoram quando Finados se aproxima, mas ainda assim é muito pouco, porque a única coisa com a qual se importam é com a limpeza, e esquecem de olhar para o resto dos problemas, destaca.
MEDIDAS
A Secretária Municipal de Serviços Urbanos, Marizete Silva, admite que a situação está precária. Ela diz, entretanto, que medidas já estão sendo tomadas. Há um plano de médio a longo prazo para resolver esse impasse.
Além de cobrir ossadas e criar uma rotina de limpeza para o local, a secretaria está trabalhando em uma licitação para ampliar o número de vagas para sepultamento sem interferir no espaço horizontal. Para tanto, visa a construção de ossários e muros com nichos que retenham os restos mortais.
O mecânico Iomar Lopes Santana diz que o Cemitério de Santa Inês, em Vila Velha, sempre tem túmulos em má situação. Crédito: Riicardo Medeiros
Essas obras devem ocorrer antes de notificarmos as famílias sobre as opções. Caso não queiram colocar as ossadas nos ossários ou nichos, que seriam responsabilidade da prefeitura, devem se comprometer a fazer reforma e manutenção dos túmulos. Assim, esperamos resolver o problema das más condições.
Ainda não há data para o lançamento da licitação. (A autora é residente em jornalismo. texto sob supervisão de Daniella Zanotti)

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