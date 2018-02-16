Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Tubarão ou golfinho? 'Barbatanas' na Curva da Jurema assustam banhistas
Especialista explica

Tubarão ou golfinho? 'Barbatanas' na Curva da Jurema assustam banhistas

O ambientalista e especialista em animais marinhos, Lupércio Barbosa, afirma que o que aparece nas fotos não é um tubarão, e sim um golfinho, conhecido como 'flipper'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2018 às 13:25

Publicado em 16 de Fevereiro de 2018 às 13:25

Fotos de um suposto tubarão foram feitas nesta sexta-feira e viralizaram no Whatsapp Crédito: Reprodução/Internauta
Fotos de um suposto tubarão na região da Curva da Jurema, em Vitória, registradas na manhã desta sexta-feira (16), estão circulando pelas redes sociais. As imagens também foram enviadas para o Whatsapp do Gazeta Online relatando que os praticantes de esportes na região ficaram assustados com o flagrante, ainda mais depois do caso da doméstica que alegou ter sido mordida pelo animal quando estava na praia embaixo da Terceira Ponte, na Enseada do Suá, em Vitória.
O ambientalista e especialista em animais marinhos, Lupércio Barbosa, afirma que o que aparece nas fotos não é um tubarão, e sim um golfinho, conhecido como "flipper", ou, como ele mesmo explica, um 'nariz de garrafa', que aparece com frequência em parques e filmes americanos.
"É comum esses golfinhos se aproximarem das áreas de arrebentação por problemas de saúde ou em bando, à procura de presas. Nessas fotos parece que ele está se deslocando, se virando. Ele mostra as nadadeiras caudal e peitoral e, em algumas fotos, a dorsal. No caso dos golfinhos, eles têm essas três nadadeiras muito características, o que não acontece com um tubarão", explica o especialista.
MAS COMO DIFERENCIAR?
O pesquisador Lupércio Barbosa fala sobre como identificou o golfinho nas fotos, e quais as diferenças entre ele e um tubarão, que está principalmente nas nadadeiras caudal e peitoral.
"As nadadeiras de um golfinho e de um tubarão se parecem muito quando estão fora da água, mas, olhando o animal inteiro, é bem diferente. Por isso, quando aparece um golfinho com uma nadadeira maior, como um boto, por exemplo, as pessoas confundem mesmo. Se eu tivesse visto uma foto só da nadadeira dorsal, também ficaria na dúvida. A principal diferença entre os dois é que a do golfinho é mais alta e falcada, como uma foice, e a do tubarão é mais pontuda e larga", esclarece Lupércio.
Veja as fotos que viralizaram:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Venda de veículos usados e seminovos cresce 17,2% no primeiro trimestre no ES
Imagem de destaque
9 livros nacionais prontos para o cinema
Imagem de destaque
Crédito imobiliário com recursos da poupança somou R$ 11,8 bilhões em fevereiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados