Tubarão ou golfinho? 'Barbatanas' na Curva da Jurema assustam banhistas

Fotos de um suposto tubarão foram feitas nesta sexta-feira e viralizaram no Whatsapp Crédito: Reprodução/Internauta

Gazeta Online relatando que os praticantes de esportes na região ficaram assustados com o flagrante, Fotos de um suposto tubarão na região da Curva da Jurema, em Vitória, registradas na manhã desta sexta-feira (16), estão circulando pelas redes sociais. As imagens também foram enviadas para o Whatsapp dorelatando que os praticantes de esportes na região ficaram assustados com o flagrante, ainda mais depois do caso da doméstica que alegou ter sido mordida pelo animal quando estava na praia embaixo da Terceira Ponte , na Enseada do Suá, em Vitória.

O ambientalista e especialista em animais marinhos, Lupércio Barbosa, afirma que o que aparece nas fotos não é um tubarão, e sim um golfinho, conhecido como "flipper", ou, como ele mesmo explica, um 'nariz de garrafa', que aparece com frequência em parques e filmes americanos.

"É comum esses golfinhos se aproximarem das áreas de arrebentação por problemas de saúde ou em bando, à procura de presas. Nessas fotos parece que ele está se deslocando, se virando. Ele mostra as nadadeiras caudal e peitoral e, em algumas fotos, a dorsal. No caso dos golfinhos, eles têm essas três nadadeiras muito características, o que não acontece com um tubarão", explica o especialista.

MAS COMO DIFERENCIAR?

O pesquisador Lupércio Barbosa fala sobre como identificou o golfinho nas fotos, e quais as diferenças entre ele e um tubarão, que está principalmente nas nadadeiras caudal e peitoral.

"As nadadeiras de um golfinho e de um tubarão se parecem muito quando estão fora da água, mas, olhando o animal inteiro, é bem diferente. Por isso, quando aparece um golfinho com uma nadadeira maior, como um boto, por exemplo, as pessoas confundem mesmo. Se eu tivesse visto uma foto só da nadadeira dorsal, também ficaria na dúvida. A principal diferença entre os dois é que a do golfinho é mais alta e falcada, como uma foice, e a do tubarão é mais pontuda e larga", esclarece Lupércio.