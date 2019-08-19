Home
>
Grande Vitória
>
Três pessoas ficam feridas após capotamento na Praia do Canto

Três pessoas ficam feridas após capotamento na Praia do Canto

O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (19) no cruzamento da Avenida Desembargador Santos Neves com a Rua Doutor Eurico de Aguiar, na Praia do Canto