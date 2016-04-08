Três agentes são presos acusados de torturar quatro adolescentes infratores

Atualização: os nomes dos agentes foram abreviados da reportagem até que ocorra a conclusão do inquérito na Justiça. Atualização realizada às 13h56 de 29/08/2018.

Dois agentes socieducativos foram presos nesta quinta-feira (08) acusados de torturar adolescentes infratores dentro de uma unidade de internação provisória onde trabalhavam, em Cariacica-Sede. Um terceiro está sendo considerado foragido.

Segundo o delegado Gabriel Monteiro, titular da Delegacia de Crimes Carcerários e Socioeducativos, as agressões a quatro internos aconteceram na noite do dia 18 de março.

Após um tumulto no alojamento 07, os internos do alojamento 01 começaram um princípio de motim. Quatro adolescentes passaram a jogar pedras contra a porta do alojamento, contou Gabriel Monteiro.

Cinco agentes socioeducativos foram ao local tentar fazer a pacificação do conflito no alojamento. Durante o início de motim, um dos agentes teve o rosto atingido por uma pedra.

Após muita negociação, os adolescentes saíram para o corredor em formação padrão (mãos na cabeça). Neste local, os adolescentes foram agredidos com socos, pontapés e golpes de cassetetes. O corredor possui câmeras de monitoramento que registraram as agressões, afirmou o delegado.

Exame no DML

Um dos internos, de 16 anos, teve duas lesões na cabeça e precisou de atendimento médico. Ele foi levado para uma unidade de saúde de Cariacica, que é um procedimento errado, e não para o Departamento Médico Legal (DML), que seria a ação correta, pontuou Monteiro. Somente no dia seguinte, por volta das 17 horas, um dos adolescentes agredidos  com lesões na cabeça  foi levado para o DML, onde o médico constatou as lesões.

Com as imagens nas mãos, a Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão de J.C.C., 35, G.AA, 31, e J.G.A, 30.

Sindicato condena prisões

Diante das denúncias de que três agentes penitenciários teriam torturado adolescentes, na Unidade de Internação Provisória (Unip), o Sindicato dos Servidores do Sistema Socioeducativo do Espírito Santo (Sinases) defende que, até este momento, as prisões dos dois agentes podem ser consideradas desnecessárias.

O conteúdo das denúncias ainda é muito incipiente. O setor jurídico do Sindicato ainda nem teve acesso à totalidade do inquérito realizado. Não se pode realizar um julgamento prévio da conduta dos servidores. É preciso aguardar o andamento das apurações, destacou o advogado Rafael Burini.

Segundo o delegado Gabriel Monteiro, os agentes confirmaram as agressões. Eles confirmaram as agressões e disseram que foi um momento de raiva. É lamentável uma situação como esta, uma vez que existe meios e padrões próprios da instituição para conter comportamentos inadequados, observou.

Na tarde de ontem, os agentes presos foram levados para o Centro de Triagem de Viana.

Agressões são casos isolados, afirma Iases

A denúncia do espancamento dentro da Unidade de Internação Provisória (Unip) de Cariacica foi feita pela própria direção da unidade. O videomonitoramento foi instalado em setembro do ano passado e, assim que houve a informação dentro da unidade do princípio de motim, o local passou a ser monitorado pelos operadores. As imagens mostram essa violência, afirmou Leandro Piquet, diretor de Ações Estratégicas do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), responsável pela Unip. Os agentes são servidores de designação temporária.

Eles serão exonerados do cargo e responderão judicialmente ao processo acerca dos crimes que estão sendo apurados, descreveu Piquet.

Outros dois agentes que também integravam o grupo que abordou os adolescentes infratores devem ser ouvidos. Não há registros de que teriam batido nos adolescentes, porém, também não impediram as agressões, afirmou o delegado Gabriel Monteiro.

Um dos agentes, se apresentou à delegacia ao saber que estava com mandado de prisão em aberto. Outro foi preso no local de trabalho, no início da manhã, na Unip de Cariacica.