Trecho da BR 101 no ES é o mais perigoso do país, aponta CNT

No levantamento, a CNT avaliou 4.571 trechos espalhados pelo país e adotou o critério de maior número de mortes em acidentes registrados em 2017 para chegar à lista dos cem trechos mais perigosos do Brasil. O trecho de dez quilômetros em Guarapari já esteve entre um dos mais perigosos do país no estudo de 2016, antes de assumir o topo da lista, no relatório deste ano.