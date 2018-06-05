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Trecho da BR 101 no ES é o mais perigoso do país, aponta CNT

Trecho fica localizado no município de Guarapari; dados são da Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Publicado em 05 de Junho de 2018 às 00:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2018 às 00:31
Acidente grave na BR 101, em Guarapari Crédito: Bernardo Coutinho
O trecho entre os quilômetros 343,1 e 353,1 da BR 101, em Guarapari, no Espírito Santo, é o mais perigoso do Brasil, segundo levantamento da Confederação Nacional do Transporte (CNT), divulgado nesta segunda-feira (4). De acordo com o relatório, somente neste trecho foram registrados 14 acidentes graves, com 21 mortes registradas. Foi neste mesmo trecho que aconteceu a tragédia de Guarapari, em 2017, quando uma carreta, um ônibus de viagem, um carro de prefeitura e uma ambulância colidiram.
No levantamento, a CNT avaliou 4.571 trechos espalhados pelo país e adotou o critério de maior número de mortes em acidentes registrados em 2017 para chegar à lista dos cem trechos mais perigosos do Brasil. O trecho de dez quilômetros em Guarapari já esteve entre um dos mais perigosos do país no estudo de 2016, antes de assumir o topo da lista, no relatório deste ano. 
> Acidente na BR 101 em Guarapari foi o mais grave já registrado no ES
A BR 101 aparece também no segundo lugar, dessa vez, com um trecho no município de Abreu e Lima (PE), onde ocorreram 15 mortes e 142 acidentes. Em seguida, está a BR 040, localizada no município de Luziânia (GO), que registrou 15 mortes e 103 acidentes. Em quarto lugar, aparece um trecho da BR-381 em Itatiaiuçu (MG), com 14 mortes e 95 acidentes. Já em quinto, encontra-se a BR 116 em Guarulhos (SP), com 13 mortes e 252 acidentes.
> Veja ranking completo de trechos mais perigosos

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